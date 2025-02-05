毛畯珅幼兒園性侵案監院糾正北市府 揭未入園稽查追蹤列管等7斷點

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（中央社記者高華謙台北5日電）監察院調查台北市私立培諾米達幼兒園教保員毛畯珅性侵幼兒案發現，台北市政府2022年首次獲報後，未依法落實行政調查及追蹤列管，造成7大斷點；因此糾正台北市政府，並請北市府議處教育局及社會局主管人員。

台北市私立培諾米達幼兒園園長之子毛畯珅涉性侵、偷拍6名女童，二審認定共涉犯逾200罪，各罪判刑累積逾1200年，應執行28年8月，可上訴。檢方另又查出毛男涉侵犯39名幼童，再依加重強制性交等罪起訴。

監察委員葉大華、田秋堇、紀惠容今天舉行記者會公布調查結果指出，依教育部、衛福部與北市府相關規定，幼兒園接獲性騷性侵通報案件，教育主管機關應由具備兒少保護事件調查專長的專家調查；當教保員是疑似行為人時，司法調查期間得要求幼兒園對其暫時停職或調職；若嫌疑人與被害人是師生關係，第一時間應將嫌疑人資訊通知教育主管機關。

監委說，台北市教育局、家防中心2022年接獲首起疑似性騷擾、性侵害事件通報案，未遵循調查處理流程，導致發生7大斷點，包括未入園稽查訪視，並於第一時間擴大清查；未建立單一窗口，由不具幼教專業且未受過性平調查訓練的約聘人員自行觀看及摸索處理；未依法落實行政調查提出調查報告。

監委說，還有未對行為人予以暫時停職處分或調整職務，以致再度發生機構內性侵害事件；主管人員未掌握相關處理機制，監督不周；家防中心未於篩派階段第一時間將嫌疑人相關資訊知會教育局；家防中心評估妨害性自主成立，社會局未主動聯繫教育局與家防中心積極追蹤後續處置，導致2022年7月通報案件沒有列管追蹤。

監委強調，台北市教育局主管人員未能掌握相關處理機制，也未落實教育局自訂「作業要點」，任令重大校安通報案件僅由承辦人自行監看監視器畫面，且分層負責僅到專員就決行，校安通報單並曾簽會教育局督察室及局長室，各級主管人員都沒有指示意見，導致市府調查過程許多斷點，應負監督不周怠失責任，因此要求台北市政府重新檢討主管人員疏失。

監委指出，檢警溯源調查，毛畯珅於2021年10月至2023年7月間犯案，但台北市教育局行政調查結果，只對2023年通報案件裁罰園內4名知情卻未一併通報的教保人員，對於2022年7月通報案件，未落實查處是否有相同情形，請台北市政府重啟行政調查。

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此外，監委說，台北市政府教育局接獲本案幼兒園111年及112年疑似性侵害事件通報，都由不具兒少保護專業且不諳性平案件調查程序的約聘人員處理，學前教育科人力不足、流動性高，導致處理性平事件經驗及專業知識難以傳承，應檢討改善。

田秋堇表示，今天調查報告中發現許多新狀況，是依憲法賦予監察院責任以及根據監察法規定找到的，她們花費非常多時間了解細節。希望此案不要像寶林茶室案一樣，「相關行政人員竟然說我們是用上帝視角」，針對行政機關沒遵守自訂規則、或訂的規則不夠周延，監察院都會要求、提醒。（編輯：蘇志宗）1140205