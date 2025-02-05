幼兒園性侵案遭監院糾正 北市府：已檢討並懲處

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（中央社記者陳昱婷台北5日電）台北市培諾米達幼兒園教保員毛畯珅涉性侵幼兒案，監察院認為台北市政府有重大違失而通過糾正。北市府今天表示，已全面檢討處理過程並通過懲處，絕不允許類似事件再次發生。

台北市私立培諾米達幼兒園因發生教保員毛畯珅涉性侵幼兒事件，在民國112年被廢照、園所相關人員遭懲處，毛畯珅也在同年被依加重強制性交、加重強制猥褻等罪提起公訴。

不過監察委員葉大華、田秋堇、紀惠容調查發現，台北市政府自111年7月接獲第一起通報案件起，就未依法落實行政調查及追蹤列管，又未能督促所屬教育與社政主管機關發揮跨局處間協調聯繫、整合功能，造成斷點並導致案件漏接，更擴大衍生嚴重的幼童性侵案件，因此糾正台北市政府。

台北市長蔣萬安今天參觀台北國際書展前被媒體堵訪問及此事未回應，台北市政府副發言人李政軒則表示，市府已在去年釐清過程並進行相對應懲處，同時提出精進方案，將持續與家長站在一起，以守護孩子安全為最優先。

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台北市教育局透過新聞稿表示，已全面檢討此案處理過程、改善關鍵環節、重懲行為人及園所負責人、對局內相關人員議處，並與社會局、警察局、衛生局等單位建立應變小組，確保類似事件不會漏接，且絕不允許類似事件再次發生。

針對此案，台北市政府去年8月通過行政懲處，教育局當時業管副局長鄧進權自請處分申誡1次，承辦科長、督學、股長、輔導員等人各處以相應的小過、申誡等；社會局家防中心因督導疏失，對時任主任陳淑娟處以申誡1次。（編輯：李錫璋）1140205