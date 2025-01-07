毛畯珅涉性侵偷拍6童 二審認定犯逾200罪刑期加重至28年8月

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（中央社記者劉世怡台北7日電）台北市私立培諾米達幼兒園園長之子毛畯珅涉性侵、偷拍6名女童，一審判刑28年。二審今天認定他共涉犯逾200罪，各罪判刑累積逾1200年，應執行28年8月，可上訴。

在押的毛男今天被提訊到庭聆判，得知宣判結果後，他向法官表示沒意見。

二審的台灣高等法院發言人王屏夏表示，針對原判決有罪部分，均維持有罪結論，其中毛男對D童、E童及F童部分犯行，改依非法拍攝兒童性影像罪論罪；另原審認定毛男對B童犯行，其中一次諭知無罪部分，經高院合議庭撤銷並認定有罪，依非法拍攝兒童性影像罪論罪。

二審的高院新聞資料指出，毛男涉對未滿14歲的女子犯強制性交罪共9罪、涉對未滿14歲的女子犯強制猥褻罪共203罪、涉以違反本人意願的方法使兒童被拍攝性影像罪共14罪，判刑累積刑度達1291年。

王屏夏指出，合議庭審酌毛男行為嚴重損害成長中幼童身心發展及健康，對於幼童本人及其家人帶來嚴重的創傷，應予嚴懲，應執行刑為28年8月，可上訴。

全案緣於，1名家長從就讀幼兒園的女兒口中得知，女兒疑遭毛姓男子侵犯私密處，因此報警提告。檢警查出，毛男在母親經營的幼兒園擔任教保員，涉利用機會對稚齡幼兒強制性交、強制猥褻，還命令被害女童不得對外透露。

檢警搜索、拘提毛男到案，並查扣幼兒園監視器主機及電磁紀錄，查出毛男於民國111年至112年間涉嫌於教室或家長接送區等地以手指按壓、摩擦等方式侵犯女童私密處，共6名女童受害。

台北地檢署認定毛男涉犯加重強制性交、加重強制猥褻等罪，提起公訴，案件移由台北地院審理。

一審的北院認定，毛男涉對未滿14歲的女子犯強制性交罪共11罪、涉對未滿14歲的女子犯強制猥褻罪共207罪、涉以違反本人意願的方法使兒童被拍攝性影像罪共6罪，判刑累積刑度達1252年6個月。

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北院審酌毛男造成被害人身心創傷甚鉅，犯後態度惡劣，依所犯數罪類型、次數、侵害法益性質、非難重複程度等情形，判定應執行有期徒刑28年。

全案經上訴，二審由台灣高等法院審理，日前辯論終結，今天宣判。（編輯：戴光育）1140107