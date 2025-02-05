北市幼兒園性侵案 監院要求法務部查園長是否匿報

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（中央社記者高華謙台北5日電）台北市私立培諾米達幼兒園園長之子毛畯珅性侵幼兒案震驚社會，監察院今天糾正台北市府，並要求法務部督促台北地檢署，查明幼兒園園長是否因匿報而涉相關刑責。

監察委員葉大華、田秋堇、紀惠容今天舉行記者會公布調查結果指出，台北地檢署檢察官偵辦2022年首起通報疑似性侵害事件時，曾辦理早期鑑定，鑑定意見指出，被害人對案件主要證述內容一致，只有案發細節及部分生活細節不一致。

監委說，本案不起訴理由指出，依被害人年齡及心智發展程度，易受事件複雜度等因素影響，導致陳述內容與事實不符，且被害人案發後也沒有顯露恐懼或焦慮情緒，不符創傷壓力症候群。但檢察官未再洽請鑑定醫師釐清疑義，也沒有詢問本案社工或台北市家防中心評估意見，就認被害人證述內容不足採信，調查程序難謂周全。

監委表示，最高法院實務見解認為，不得只因被害幼兒對案發經過細節證述不盡相同，就認定證詞全無可採；又社工及鑑定醫師意見得為判斷被害人陳述憑信性補強證據，對被害人證言補強欠缺情形，不能置而不問。

監委審酌，學齡前兒童是脆弱證人，證詞經常有司法採認問題，兒童遭性侵害案件是採司法調查與行政調查併行，教育部應偕同衛福部、法務部釐清如何組成整合性團隊，減少被害人重複陳述與鞏固收集兒童證詞。

監委也說，法務部允宜督促台北地檢署研議是否有新事實或新證據而得再提起告訴，並查明本案幼兒園園長是否因匿報而涉相關刑責。

監委也表示，2023年通報時，幼兒園有4名教保服務人員向負責人報告，負責人因是毛畯珅親屬而匿報，現行通報辦法規定有欠周延，教育部應儘速通盤檢討修法。

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此外，監委也說，台北市政府未落實兒少權法第69條審議處理原則、並在公告裁罰資訊後於新聞稿妥適呈現案件資訊，引發網路肉蒐及公審效應，應檢討改進。

監委表示，衛福部在監察院調查後，2024年8月函送「媒體報導兒少及性暴力事件指引」給地方政府及媒體業者參考，衛福部應持續檢討實務運作情形，以保障被害人隱私並兼顧揭弊及公共利益。（編輯：翟思嘉）1140205