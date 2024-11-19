毛畯珅涉二案侵犯45童 被問是否後悔未回應

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（中央社記者劉世怡台北19日電）北市私立培諾米達幼兒園園長兒子、教保員毛畯珅涉侵犯6名女童，一審判刑28年，已上訴；另涉侵犯39童，日前遭起訴。毛涉侵犯女童案今二審開庭，被問涉多罪是否後悔未回應。

二審台灣高等法院開庭，毛男有別於之前戴著口罩並狠瞪媒體記者，今天面對媒體記者提問，犯下這麼多罪會不會後悔，他面無表情並未回應。

全案緣於，1名家長從就讀幼兒園的女兒口中得知遭到毛畯珅侵犯私密處，因此報警提告。台北地檢署指揮警方搜索、拘提毛畯珅到案，查扣幼兒園監視器及電磁紀錄，並向法院聲押禁見毛畯珅獲准。

檢察官認定，毛畯珅於民國111年至112年間涉嫌性侵、猥褻及偷拍6名女童，於去年起訴，一審台北地方法院今年判處毛畯珅28年徒刑。案經上訴，二審由台灣高等法院審理，今天開庭。

另一方面，檢警接獲多名幼童家長提告，經再度發動搜索，並查扣毛畯珅涉嫌拍攝及持有大量的性影像，及手機、電腦、硬碟及記憶卡等電子設備，因此全面展開清查。

台北地檢署查出，毛男涉侵犯39名幼童，以及於公共場所偷拍未成年性影像306次，今年10月22日偵結，依刑法加重強制性交、加重強制猥褻，及兒童及少年性剝削防制條例的強暴或違反本人意願之方法使兒童被拍攝性影像罪等多項罪嫌，將毛男起訴，並建請法院量處最重之刑罰。（編輯：方沛清）1131119