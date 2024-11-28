毛畯珅涉侵犯6童延押不禁見 二審114年1/7宣判

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（中央社記者劉世怡台北28日電）北市私立培諾米達幼兒園園長之子毛畯珅涉嫌性侵、猥褻、偷拍6名女童，一審判刑28年。經上訴，二審法官諭知明年1月7日宣判，另裁定延長羈押但不禁見。

全案緣於，1名家長從就讀幼兒園的女兒口中得知女兒遭擔任教保員的毛男侵犯私密處，因此報警提告。台北地檢署指揮警方搜索、拘提毛男到案，查扣幼兒園監視器及電磁紀錄，並向法院聲押禁見毛男獲准。

檢察官認定，毛畯珅於民國111年至112年間涉嫌性侵、猥褻及偷拍6名女童，去年提起公訴。一審台北地方法院今年判處毛男應執行有期徒刑28年。

檢察官不服一審量刑提起上訴，二審由台灣高等法院審理，毛男仍否認性侵行為，辯稱僅有猥褻，全案11月19日辯論終結，定於明年1月7日宣判。

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二審裁定指出，毛男仍有羈押必要，從12月13日起延長羈押2個月，考量檢察官、毛男及辯護人於審理時均表示沒有其他證據聲請調查，認定毛男並無繼續禁止接見通信必要，解除禁止接見通信。

另一方面，北檢查出，毛男另涉嫌侵犯39名幼童，以及於公共場所偷拍未成年性影像306次，今年10月22日偵結，依刑法加重強制性交、加重強制猥褻，及兒童及少年性剝削防制條例的強暴或違反本人意願之方法使兒童被拍攝性影像罪等多項罪嫌起訴，並建請法院量處最重之刑罰，案由台北地院審理中。（編輯：蕭博文）1131128