高雄某科大林姓講師涉猥褻近20學生 檢方起訴建請從重量刑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張已亷高雄9日電）高雄某科大林姓專任講師涉嫌長期猥褻或性騷擾修課女大生，經檢警清查發現有近20名被害人。橋檢偵查終結，依利用權勢猥褻、利用權勢性騷擾等罪嫌起訴林男並建請法院從重量刑。

橋頭地檢署今天發布新聞稿指出，林男為高雄市某科技大學專任講師並在校開設課程，涉嫌長期騷擾女學生，經檢警接獲情資偵辦，林男1月24日遭檢方聲請羈押並限制出境、出海，經橋頭地方法院裁定以新台幣5萬元交保。

檢方表示，林男涉嫌對4名選修他所開設課程的女學生，藉故要求對方到他的研究室後，以正面環抱、徒手摸頭或背後環抱並用下巴磨蹭等方式猥褻女學生，另涉嫌在學校廣場、教室等公共場所，對女學生搭肩及撫摸背部、頭部、臀部、臉部、肩膀、腰部等部位性騷擾女學生。

透過 Google News 追蹤中央社

檢方指出，4名被害女學生均因驚嚇且因林男教師身分而不敢反抗，經檢警密集清查被害人及訊問相關證人後，發現近20人受害，但部分被害人因已逾告訴期限為不起訴處分，部分被害人因已畢業不願出面作證。

檢方表示，2日偵查終結，認林男涉犯利用權勢猥褻、利用權勢性騷擾等罪嫌，依法提起公訴，另審酌林男涉嫌持續多年利用權勢，並趁工作機會大量接觸不特定女學生，見被害人因林男教師身分而不敢反抗，再涉嫌利用密閉空間做出猥褻舉動，且林男行為在校內人盡皆知卻長期未被揭發，又林男矢口否認犯行、犯後態度不佳，建請法院從重量刑。（編輯：李淑華）1140409