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宥勝宣告復出惹議 大牙：二度傷害受害者

2025/4/9 18:38（4/9 19:13 更新）
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藝人大牙（周宜霈）（圖）擔任現代婦女基金會倡議大使，呼籲停止影像性暴力，她9日受訪表示，「法律對於所有性暴力的判決太輕」，目前也花很多心思研究相關議題、新聞，希望大家相關意識能夠抬頭，才有停止的一天。（現代婦女基金會提供）中央社記者洪素津傳真 114年4月9日
藝人大牙（周宜霈）（圖）擔任現代婦女基金會倡議大使，呼籲停止影像性暴力，她9日受訪表示，「法律對於所有性暴力的判決太輕」，目前也花很多心思研究相關議題、新聞，希望大家相關意識能夠抬頭，才有停止的一天。（現代婦女基金會提供）中央社記者洪素津傳真 114年4月9日
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（中央社記者洪素津台北9日電）藝人宥勝涉強制猥褻女子案，二審獲判緩刑，7日他宣告復出引來不少攻擊，而身為性騷案受害者的大牙（周宜霈）今天也說：「這是二度傷害受害者，絕對不支持這樣的行為。」

宥勝涉強制猥褻女子案，二審獲判緩刑，須支付公庫200萬元，因無人上訴而確定，宥勝沉寂22個月，7日他大動作拍片復出惹議，也使得合作單位宣布活動取消。

演員大牙先前曾控陳建州涉性騷，反被陳提涉妨害名譽刑事告訴，之後她獲不起訴處分，身為性騷案件受害者，今天她在現代婦女基金會倡議大使記者會談及此事，她仍憤恨不平地表示，受害者才該被體諒。

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大牙認為，法律對所有性暴力的判決太輕，如今她花很多心思在研究相關議題、新聞，她也因勇敢發聲損失許多工作機會，但她從不後悔自己挺身而出。

她透露，現在月收入只有1萬元左右，自嘲是「老公養的米蟲」，已經停工1年的她苦嘆：「還是很希望能回去拍戲，真的很想要拍戲、有工作。」（編輯：龍柏安）1140409

#大牙
#宥勝
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