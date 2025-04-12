宥勝想復出遭抨擊 聲明不再以「宥勝」名義出現

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（中央社記者洪素津台北12日電）藝人宥勝涉強制猥褻案近22個月演藝事業全停擺，日前他透露將復出卻慘遭輿論抨擊，今天他再度發聲表示未來不再以「宥勝」的名義進行任何活動，卻依舊無法撲滅網友的怒火。

宥勝涉強制猥褻女子案二審獲判緩刑，須支付公庫200萬元，因無人上訴而確定。而沈寂近22個月，宥勝日前大動作PO影片向大眾宣布即將重啟YT頻道，不料卻被社會各方抨擊，就連合作的「亞果遊艇」也取消活動。

今天宥勝再度發文，他表示未來將不再以「宥勝」的名義進行任何活動，同時更捐出社群平台作為推廣性別平權與創傷修復的公益資訊中心，最後會低調進行實際的彌補行動，且承諾大眾會當一個「永不出現的宥勝」。

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而曾經和宥勝同門的王子聽聞對方不再以「宥勝」2字名義出席所有大小活動，他則表示和對方並不熟，「我不太了解他發生什麼事，我覺得他必須得面對他之前犯的錯誤。」對於宥勝的計劃他也不予置評。

而針對宥勝在社群上公布的最新聲明，網友並不買帳，紛紛留言挖苦，問他要改什麼藝名再出發，但更多人希望他消失在大家的視野裡，隱身當個普通人，並強調受害者才是無辜的人。（編輯：龍柏安）1140412