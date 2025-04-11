宥勝宣布復出隋棠不挺 嚴厲指責：不是普通罪犯

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（中央社記者葉冠吟台北11日電）藝人隋棠今天出席品牌活動，針對過去合作演員、因猥褻助理遭判刑的宥勝宣布復出，她嚴厲表示，造成他人傷害是永久性，不是用愛就能克服、道歉就能解決，「你不是普通的罪犯。」

藝人宥勝2023年因猥褻助理遭判刑8個月、緩刑5年，須支付新台幣200萬元給國庫。7日宥勝在個人YouTube宣布將「重啟頻道、重新出發」遭網友撻伐；宥勝妻子林慈惠也喊話力挺：「我始終相信，愛，能超越一切。希望有一天有話語權的每個你，都願意傳遞更多愛的力量。」

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隋棠曾與宥勝在「犀利人妻」等多部影視作品合作。今天受訪時她直言，看到對方影片覺得很荒謬，認為宥勝與他的另一半發言並不恰當，也不負責任，完全沒顧及受害者感受。

隋棠說：「（宥勝）不是一個普通的罪犯，是性侵害，不是一個隨意可以淡化掉的事情，造成別人的傷害是永久性的。」她認為，這不是說用愛就可以克服，更非虛無縹緲的道歉就可以解決。（編輯：龍柏安）1140411