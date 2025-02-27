宥勝猥褻女子案獲判緩刑確定 繳清200萬元罰金

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（中央社記者謝幸恩、林長順台北27日電）藝人宥勝涉強制猥褻女子案，二審獲判緩刑，須支付公庫200萬元，因無人上訴而確定。宥勝今天上午到北檢執行科繳清罰金，面對媒體詢問時僅表示，一切依照程序處理。

台北地檢署起訴指出，民國105年底，宥勝在工作結束後以順路為由，提議載送在職場認識的女子返家，女子即駕駛宥勝的車子，搭載宥勝返回女子住處。宥勝抵達被害女子住處後，以借廁所為由進入女子家中，上完廁所未離去，佯裝心情不佳向女子抱怨，邊抱怨邊走向女子坐著的沙發，突以面對面姿勢跨坐在女子大腿上。

宥勝涉嫌徒手控制女子雙手，並解開女子內衣，用舌頭舔女子耳朵，用手撫摸女子胸部，因女子持續反抗，宥勝才停止。北檢依強制猥褻罪起訴。

一審台北地方法院依強制猥褻罪判處有期徒刑8月。宥勝僅對原判決科刑部分上訴，案件由二審的台灣高等法院審理。

二審指出，宥勝無前科紀錄，在一審判決後有主動進行心理諮商，經評估後再犯風險低，且於二審審理時仍坦承犯行，仍判刑8月，宣告緩刑5年，須繳付公庫新台幣200萬元，應接受檢察官指定的機構以完成加害人治療處遇計畫，及不得對被害人實施身體及精神上的接觸、騷擾、脅迫或其他不法侵害行為。

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由於本案無人提起上訴，宥勝獲判緩刑確定。北檢執行科檢察官通知宥勝今天上午到案執行。宥勝上午9時許到執行科報到，檢察官確認人別身分及判決後，准許其繳清罰金，並討論其後續治療處遇計畫。

宥勝大約於中午11時許完成繳交罰金手續，離開執行科面對媒體詢問時，宥勝僅表示，一切依照程序處理，隨即離去。（編輯：李錫璋）1140227