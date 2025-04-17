前台大社會系李姓教師涉性平案 校方解聘、4年不得任教
2025/4/17 17:17（4/17 18:06 更新）
（中央社記者許秩維台北17日電）前台大社會系李姓教師涉及性平案，台大今天表示，今年3月中旬校教評會決議，予以解聘且4年不得聘任；教育部補充，依教師法規定，於管制期間內不得於他校任教。
2023年台灣掀起MeToo運動，許多受害者出面揭露，期望終止性暴力。前台大社會系李姓教師也遭控誘導女學生發展私人感情，台大社會系2023年6月依法通報學校性平會處理；李師在臉書發文致歉，稱未用教職或工作權勢發展不平等關係，但會辭去所有教職，配合性平調查。
台灣大學校方今天透過文字證實，關於社會系前教師李某涉及相關性平案，台大今年3月中旬的校教評會決議，依照教師法第15條第1項第1款規定，予以解聘且4年不得聘任為教師，校內相關單位將依決議及相關程序報教育部處理。
教育部透過文字回應，教育部於113年7月19日函請台大依法釐正調查報告所列事實及適用法規，經該校召開性別平等教育委員會決議完成調查報告的修正，認定李師的行為性騷擾及違反專業倫理屬實，並建議予以解聘李師4年的懲處。
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
教育部說明，教師如經學校依教師法第15條第1項規定予以解聘並管制1至4年不得聘任者，依教師法第19條第1項規定，於管制期間內不得於他校任教。
雖然李姓教師已不在台大任教，但教育部提到，關於離職教師，學校仍可依上開規定予以解聘，並議決1至4年不得聘任，以管制此類教師於一定期間不得任教。（編輯：陳政偉）1140417
延伸閱讀台大訂準則研究生遇性騷可主動換指導教授 系所將協調論文歸屬被控誘導學生發展感情 李明璁致歉：辭去所有教職未來不再任教學生控宿舍輔導員性騷案遭指未重啟調查 台大：行政訴訟判決後處理高雄某科大林姓講師涉猥褻近20學生 檢方起訴建請從重量刑性平教育法上路20週年 學團點出敵意環境等6議題
- 前台大社會系李姓教師涉性平案 校方解聘、4年不得任教2025/04/17 17:17
- 2025/04/10 16:47
- 2025/04/09 18:38
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
性別平等工作法修法滿週年 113年職場性騷通報1577件127人解僱