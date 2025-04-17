前台大社會系李姓教師涉性平案 校方解聘、4年不得任教

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（中央社記者許秩維台北17日電）前台大社會系李姓教師涉及性平案，台大今天表示，今年3月中旬校教評會決議，予以解聘且4年不得聘任；教育部補充，依教師法規定，於管制期間內不得於他校任教。

2023年台灣掀起MeToo運動，許多受害者出面揭露，期望終止性暴力。前台大社會系李姓教師也遭控誘導女學生發展私人感情，台大社會系2023年6月依法通報學校性平會處理；李師在臉書發文致歉，稱未用教職或工作權勢發展不平等關係，但會辭去所有教職，配合性平調查。

台灣大學校方今天透過文字證實，關於社會系前教師李某涉及相關性平案，台大今年3月中旬的校教評會決議，依照教師法第15條第1項第1款規定，予以解聘且4年不得聘任為教師，校內相關單位將依決議及相關程序報教育部處理。

教育部透過文字回應，教育部於113年7月19日函請台大依法釐正調查報告所列事實及適用法規，經該校召開性別平等教育委員會決議完成調查報告的修正，認定李師的行為性騷擾及違反專業倫理屬實，並建議予以解聘李師4年的懲處。

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教育部說明，教師如經學校依教師法第15條第1項規定予以解聘並管制1至4年不得聘任者，依教師法第19條第1項規定，於管制期間內不得於他校任教。

雖然李姓教師已不在台大任教，但教育部提到，關於離職教師，學校仍可依上開規定予以解聘，並議決1至4年不得聘任，以管制此類教師於一定期間不得任教。（編輯：陳政偉）1140417