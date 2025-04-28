前環保署主管涉性侵 彭啓明：外部調查已交監院

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（中央社記者張雄風台北28日電）前環保署環境督察總隊總隊長李健育涉性侵多名女職員，遭羈押禁見。環境部長彭啓明今天說，環境部另聘外部委員，調查當時的行政流程，並提懲處名單，目前交予行政院及監察院。

台中地檢署偵辦李健育在職期間涉嫌利用公務、出差機會，對多名女職員下手性侵，涉犯強制性交、強制猥褻、利用權勢猥褻等罪，日前聲押禁見獲准。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請環境部長彭啓明列席報告業務狀況，並備質詢。

民眾黨立委陳昭姿、國民黨立委王育敏皆關心此案，質詢時也都提出應向上究責，並將矛頭指向時任環保署長張子敬，直問與此案有關的人士「是否都有納入懲處名單內」。

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彭啓明答詢表示，環境部針對該案邀請外部委員5人，組成小組檢討當時的行政流程，後續已將懲處名單交予行政院、監察院；雖然有關人士可能職級較高，但行政院長卓榮泰也支持調查，強調「該辦就辦」。

彭啓明指出，監察院已有相關報告，也針對張子敬疏失做出檢討，因此他不再評斷；外部委員在重新檢視行政流程後也提出懲處名單，還在環境部內的就會依規範處理，已到其他單位的則轉由其他單位處理。（編輯：張雅淨）1140428