NONO被訴性侵猥褻7罪 一審僅1罪成立判2年6月

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（中央社記者謝幸恩台北13日電）藝人NONO（陳宣裕）被控分別對6名女子共犯下7次性侵、猥褻等罪，士院審理後認定NONO僅犯1次強制性交未遂罪，今天判處2年6月徒刑；其餘6件罪證不足，判決無罪。可上訴。

士林地檢署指出，待收到判決後，再研議是否提起上訴。

根據士林地方法院新聞資料，NONO於民國100年間參與電視台節目錄製時向被害人索取聯繫方式，當晚錄製結束後不斷聯繫被害人，表示可以開車載被害人回家；被害人原本婉拒，但NONO不斷邀約，被害人信任NONO身為演藝圈知名前輩，因此答應。

NONO最後將車開往大稻埕河堤停車場，欲對被害人強制性交，因被害人不斷掙扎、求饒且跌落在右後座腳踏板處，NONO才作罷而未得逞。

判決指出，被害人親友經傳喚到庭，均證稱曾聽聞被害人講述事發過程，且能感受到被害人於案發後的情緒與往常有所不同，合議庭據此認定其指述內容為真實。

合議庭審酌NONO為知名藝人，在演藝圈有一席之地，因節目錄製與被害人初次見面，為滿足一己性慾，無視被害人多次反抗，對被害人強制性交未遂，對被害人性自主決定權及人格尊嚴戕害甚鉅，造成心中陰影難以抹滅，所為惡性非輕。

判決也提到，被害人因恐遭輿論指點或擔心NONO以其在演藝圈的權勢地位影響出路而未聲張或報警，直至MeToo運動爆發後，見多名女性挺身而出揭露瘡疤，或鼓勵有類似經驗的受害者站出來，被害人才勇於在多年後將本案公諸於世。

士院表示，考量NONO始終否認犯行，辯稱不認識被害人、並無此事，顯欠缺對女性身體自主權的尊重，難認有悔改之心，也未與被害人達成和解、取得諒解與賠償損害；另審酌檢察官與被害人均請求從重量刑、NONO犯罪動機及家庭生活等一切情狀，依強制性交未遂罪量處有期徒刑2年6月，可上訴。

至於NONO被訴犯3次強制性交、1次強制性交未遂及2次強制猥褻未遂的部分，士院表示，因此部分僅有告訴人的單一指述，且部分告訴人的前、後證述有瑕疵，另外，審理期間傳喚的相關證人證述，也無從補強告訴人所指證的犯罪事實。

士院另指出，無罪部分的告訴人相關指述，僅描述己身案情，未曾聽聞或目睹其餘告訴人指控遭NONO侵犯的行為，不可作為互為補強證據，認定檢察官舉證不足，判決NONO無罪，此部分仍可上訴。

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本案起於，1名女子於民國112年間在臉書指控遭NONO伸狼爪，後續多名女子提告。士林地檢署以NONO涉犯3次強制性交罪、2次強制性交未遂罪、2次強制猥褻罪，依法提起公訴。因本案涉及妨害性自主罪，士林地方法院採不公開審理，審理近1年時間，今天做出一審判決。

刑法第221條規定，對於男女以強暴、脅迫、恐嚇、催眠術或其他違反其意願之方法而為性交者，處3年以上10年以下有期徒刑，未遂犯也要處罰。刑法25條則規定，未遂犯的處罰，以有特別規定者為限，並得按既遂犯的刑度減輕。（編輯：蕭博文）1140513