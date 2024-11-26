本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
川普將祭關稅措施 施壓中國加拿大墨西哥處理芬太尼議題
首頁 / 社會
MeToo在台灣
新聞專題
MeToo在台灣1/300
首頁 / 社會

NONO被控強制猥褻不起訴 高檢二度發回續查

2024/11/26 08:38（11/26 08:53 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
藝人NONO（陳宣裕）涉性侵等案，士林地方法院7月首度開庭，NONO快步走進法院。中央社記者徐肇昌攝 113年7月8日
藝人NONO（陳宣裕）涉性侵等案，士林地方法院7月首度開庭，NONO快步走進法院。中央社記者徐肇昌攝 113年7月8日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝幸恩台北26日電）藝人NONO（陳宣裕）被控涉強制猥褻被高檢署發回北檢，並移轉士檢偵查，罪嫌不足，予以不起訴處分，告訴人向高檢署聲請再議。高檢署認為偵查不完備，昨天再度發回續查。

全案起於，1名女網紅在臉書Facebook揭露遭NONO在車上對她伸狼爪後，另1名女網紅「小紅老師」表示曾遭NONO騷擾、侵犯。

民國112年6月間，「小紅老師」等10人到台北地檢署控告NONO涉犯妨害性自主罪，其中7名告訴人提告部分，因北檢沒有管轄權，陳報台灣高等檢察署核轉士林地檢署偵辦。

士檢認定7名告訴人有6人受害，依強制性交等罪嫌起訴NONO；另有2名告訴人（其中1人為6名被害人之一）指控遭NONO強制猥褻，罪嫌不足，不起訴處分；此部分無人聲請再議，因此NONO被控強制猥褻部分不起訴確定。

此外，北檢偵辦另3名告訴人指控被NONO強制猥褻的部分，認定罪嫌不足，不起訴處分。3名告訴人中有2人不服，向高檢署聲請再議。高檢署把案件發回北檢續查，北檢移轉士檢偵辦。士檢仍認定罪嫌不足，予以不起訴處分。

告訴人認為士檢不起訴理由有缺漏，向高檢署聲請再議；高檢署認為，不起訴部分因偵查不完備，昨天命令發回士檢續查。（編輯：方沛清）1131126

#Facebook
#士林地檢署
#台北地檢署
#高檢署
#北檢偵辦
#台灣高等檢察署
#NONO
延伸閱讀
回顧》NONO涉性侵遭訴 檢認定藉體型優勢侵犯6被害人朱學恒強吻鍾沛君案 二審減輕改判11月徒刑金曲歌王黃連煜被控性侵 無人聲請再議不起訴確定性別平等工作法專案勞檢啟動 企業應設性騷防治措施
Facebook
桃園4國小生誤食油桐子中毒 送醫洗胃後無大礙Meta高層：元宇宙炒作已結束 視為長期計畫續投資
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
強吻鍾沛君二審改判11月 朱學恒：不會再上訴
172.30.142.62
更多編輯台推薦新聞：