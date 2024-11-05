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藝人NONO被2女控涉強制猥褻 士檢不起訴處分

2024/11/5 10:18（11/5 10:34 更新）
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藝人NONO（陳宣裕）涉強制性交遭士檢起訴，士檢5日以不起訴處分。圖為NONO（中）7月8日至士林地方法院開庭。中央社記者徐肇昌攝 113年7月8日
藝人NONO（陳宣裕）涉強制性交遭士檢起訴，士檢5日以不起訴處分。圖為NONO（中）7月8日至士林地方法院開庭。中央社記者徐肇昌攝 113年7月8日
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（中央社記者謝幸恩台北5日電）藝人NONO（陳宣裕）涉強制性交遭士檢起訴；另有2名告訴人指控涉強制猥褻被高檢署發回北檢，並移轉士檢偵查。士檢認定，NONO罪嫌不足，今天不起訴處分，告訴人還可以聲請再議。

全案起於，1名女網紅在臉書（Facebook）揭露遭NONO在車上對她伸狼爪後，另1名女網紅「小紅老師」表示曾遭NONO騷擾、侵犯。

「小紅老師」等10人於民國112年6月間到台北地檢署控告NONO涉犯妨害性自主罪，其中7名告訴人提告部分，因北檢沒有管轄權，陳報台灣高等檢察署核轉士林地檢署偵辦。

士檢認定，7名告訴人有6人受害，依強制性交等罪嫌起訴NONO；另有2名告訴人（其中1人為6名被害人之一）指控遭NONO涉強制猥褻，罪嫌不足，不起訴處分。因此部分無人聲請再議，因此NONO被控強制猥褻部分不起訴確定。

此外，北檢偵辦另3名告訴人指控被NONO涉強制猥褻的部分，認定罪嫌不足，不起訴處分。3名告訴人中有2人不服，向高檢署聲請再議。高檢署把案件發回北檢續查，北檢移轉士檢偵辦。

士檢指出，檢察官偵查終結後，認定NONO罪嫌不足，今天予以不起訴處分，後續2名告訴人於收到不起訴處分書後，依法仍得於10日內聲請再議。（編輯：李亨山）1131105

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