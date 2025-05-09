加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

藝人NONO被控妨害性自主案 5/13宣判

2025/5/9 18:00（5/9 18:33 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
藝人NONO（中）被控妨害性自主案，士林地院今年2月間辯論終結，將於5月13日上午11時宣判。（中央社檔案照片）
藝人NONO（中）被控妨害性自主案，士林地院今年2月間辯論終結，將於5月13日上午11時宣判。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝幸恩台北9日電）藝人NONO（陳宣裕）被控妨害性自主案，士林地檢署依3次強制性交罪、2次強制性交未遂罪、2次強制猥褻罪起訴。士林地院今年2月間辯論終結，將於5月13日上午11時宣判。

士林地檢署起訴指出，NONO涉嫌於民國97年、99年、100年、102年間，分別在住處、飯店、車上等處，以工作邀約見面、錄影結束順道搭載、共進宵夜等為由，讓被害人與他獨處，進而違反被害人意願涉犯妨害性自主行為。

檢方認定，7名告訴人有6人受害，依3次強制性交、2次強制性交未遂、2次強制猥褻等罪起訴NONO，並建請法院審酌就NONO的各次犯行均從重量刑。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

因本案涉及妨害性自主罪，士林地方法院採不公開審理，審理近1年時間，今年2月間辯論終結，法官諭知於5月13日上午11時宣判。

另方面，另有2名告訴人指控被NONO強制猥褻的部分，檢方二度不起訴處分，經告訴人聲請再議，去年高檢署把此部分案件發回士檢續查。（編輯：張銘坤）1140509

延伸閱讀
黃子佼涉持兒少性影片 累計與15被害人成立調解宥勝遭爆擔任講師 主辦單位否認：內容誤植台中市國小棒球教練侵犯32童 教育局長自請處分
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

71
更多編輯台推薦新聞：