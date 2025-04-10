台中市國小棒球教練侵犯32童 教育局長自請處分

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（中央社記者趙麗妍台中10日電）台中某國小棒球隊教練對32童伸出狼爪。多名市議員今天批評教育局報告僅8頁，只懲處行政人員，未落實督導的教育局人員卻未懲處；教育局長蔣偉民表示，他已自請處分。

在台中某國小擔任棒球隊教練的松姓男子涉嫌在任內6年對32名學童犯下強制猥褻、強制性交等90罪，台中地檢署偵辦後，依妨害性自主罪嫌將他起訴；台中市議會今天召開定期會，多名市議員關心此案。

揭發這起案件的民眾黨市議員江和樹提到，從專案報告內容來看，受害者相當多，教育局只處分前後任校長、歷任承辦組長及業務主管，他認為，內部還有人應該懲處卻未被懲處。

民進黨市議員謝家宜、蕭隆澤不滿教育局對此事專案報告僅有8頁，扣掉法條剩下6頁，根本敷衍。謝家宜指出，這件事直到家長檢舉，才發現校方未落實查核工作，教育局也未積極督導，怠惰的市府6年來讓孩子默默哭泣。

對此，蔣偉民表示，他已自請處分，會為督導不周負起責任；市長盧秀燕也認為，教育局在此事處理上，的確做得不好。

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盧秀燕說，一般師生肢體接觸不會太密切，但運動教練與學生有較多身體指導，考慮這種情況如何預防，今年1月已召集全台中高中職以下教練接受性平教育，接下來也會召集所有體育班學生上課，讓師生了解如何謹守分際。

此事經台中市教育局調查後，日前做出懲處名單，因未督導下屬落實查詢以及自身業務未落實查詢，前任校長大過2次、現任校長申誡1次，自108學年度起，歷任體育組長3人及學務主任3人各申誡1次。（編輯：陳仁華）1140410