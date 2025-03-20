台中棒球教練侵犯32學童 6教職員未依規查核申誡1次

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（中央社記者趙麗妍台中20日電）台中市某國小棒球隊教練任內6年對32童犯下90件強制猥褻、強制性交等罪。校方人員未依規查核進用人員，教師成績考核委員會今天決議，歷任體育組長3人及學務主任3人各申誡1次。

在台中某國小擔任棒球隊教練的松姓男子涉嫌在任內6年對32名學童犯下強制猥褻、強制性交等90罪，台中地檢署偵辦後，依妨害性自主罪嫌將他起訴。台中市教育局調查後，前任校長大過2次、現任校長申誡1次。

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後續相關懲處，學校今天中午召開教師成績考核委員會進行審議。台中市教育局透過文字稿表示，經查校方人員未依規定於進用前及進用後定期至「各教育場域不適任人員通報及查詢系統」核實確認進用人員資格，教師成績考核委員會決議，自108學年度起，歷任體育組長3人及學務主任3人各申誡一次。

揭發此事的民眾黨籍台中市議員江和樹對於6教職員的懲處結果，他表示，這麼重大的事件，懲處僅有申誡1次，不痛不癢。（編輯：謝雅竹）1140320