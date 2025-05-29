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台中少棒教練涉性侵32學童 社會局公布姓名

2025/5/29 21:40（5/29 22:16 更新）
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台中市某國小棒球教練涉嫌對32名學童犯強制猥褻、強制性交，檢方起訴建請法院從重量刑。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者郝雪卿台中29日電）台中市某國小棒球教練涉對32名學童犯強制猥褻、強制性交等罪，台中地檢署日前起訴並建請法院從重量刑，台中市社會局也依法在聯合國兒童權利公約（CRC）資訊網公布教練姓名。

台灣台中地方檢察署日前在起訴書指出，松男自民國107年10月起至113年10月止，在台中某國小擔任棒球隊教練。

檢方查出，松男涉嫌在學校宿舍、住處、民宿、教室等處，對32名未滿14歲學童，共犯下強制猥褻、強制性交等共90罪。案經被害人報案後，警方於113年11月21日將松男逮捕到案，並在松男手機內查扣大量性影像。

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檢方認為，松男在棒球教練任內6年期間，對32名學童犯下90件強制猥褻、強制性交等罪，案經中檢偵辦後，日前依妨害性自主罪將他起訴，並建請法院從重量刑。

台中市社會局也以松男違反兒童及少年福利與權益保障法規定，近日在聯合國兒童權利公約（CRC）資訊網公布其姓名。此外，監察委員紀惠容也針對校方為何在教練證已過期下仍聘任松男，申請自動調查。（編輯：吳素柔）1140529

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台中市某國小棒球對教練在任教期間對多名學童犯下強制猥褻、強制性交等罪，日前由台中地檢署提起公訴，台中市社會局依法發布公告揭露教練姓名，公布於聯合國兒童權利公約（CRC）資訊網。（翻攝CRC資訊網）中央社記者郝雪卿傳真 114年5月29日
台中市某國小棒球對教練在任教期間對多名學童犯下強制猥褻、強制性交等罪，日前由台中地檢署提起公訴，台中市社會局依法發布公告揭露教練姓名，公布於聯合國兒童權利公約（CRC）資訊網。（翻攝CRC資訊網）中央社記者郝雪卿傳真 114年5月29日
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