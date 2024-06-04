南投某國小棒球教練近10年涉猥褻22少年 共犯68罪遭起訴

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（中央社記者蕭博陽南投縣4日電）南投縣某國小黃姓棒球隊教練10年間涉對22名少年加重強制猥褻、性交，黃男先前已遭收押，南投地檢署清查被告共犯68罪，依成年人故意對少年犯強制猥褻、強制性交等提起公訴。

南投地方檢察署今天發布新聞稿指出，檢察官吳慧文偵辦在南投縣某國小任教且兼任學校棒球隊教練黃姓教師涉嫌妨害性自主案件，經偵查終結，認為黃姓男教師在近10年間對高達22名被害少年共犯68罪。

南投地檢署指出，黃姓教師所涉罪嫌包含刑法對未滿14歲少年強制猥褻、對未滿14歲少年強制性交、兒童及少年福利與權益保障法、刑法成年人故意對少年犯強制猥褻、成年人故意對少年犯強制性交、成年人故意對少年犯強制性交未遂，及修正前兒童及少年性剝削防制條例拍攝兒童猥褻行為電子訊號等，予以提起公訴。

南投地檢署表示，檢察官吳慧文指揮南投縣警察局南投分局組成專案小組積極偵辦，今年2月6日搜索被告住居所、辦公室並拘提被告到案，訊後向法院聲請羈押禁見獲准，全案後續經檢察官積極主動清查被害人，詳加調查完備事證後偵結起訴。

檢方指出，此案被告為人師表竟不思愛護、教育之心，利用學童對師長信任，為逞一己私慾，在擔任棒球教練、班級導師、科任教師期間，進行加重強制猥褻、性交等行為，且隨就任時間增長，行為日益猖獗，造成被害人永久、難以磨滅傷害與陰影，嚴重敗壞師德。

檢方指出，各被害人都受長期性侵害，次數頻繁形同是黃男的年幼禁臠，被害人經長期性侵放棄抵抗、麻木痛苦，多名學生因此出現嚴重身心狀況就醫，請求法院予以從重量刑。南投地檢署對婦幼保護案、故意對兒童及少年犯罪行為絕不寬貸，一定強力偵辦。（編輯：李錫璋）1130604