黃子佼事件各界盼嚴懲 持兒少性影像有法可管嗎？修法訴求有哪些？

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（中央社網站9日電）藝人黃子佼被查獲持有兒少性影像引起譁然，許多藝人、立委皆出面呼籲修法加重相關刑責，引起各界討論。台灣對於持有兒少性影像的罰則是什麼？除了修法嚴懲購買者，還有什麼辦法阻止類似案件發生？

黃子佼事件為何引公憤

黃子佼去年捲入MeToo風波，被控涉強制猥褻等罪，檢方偵辦後查無客觀事證，且告訴人與黃子佼和解並撤回告訴，因此不起訴。但檢方搜索時查獲黃子佼持有7個未成年人性影像，依兒少性剝削防制條例將他緩起訴2年處分，須支付國庫新台幣120萬元，在緩起訴確定後3個月內書立悔過書1份。

現代婦女基金會表示，黃子佼購買影片的來源，為先前被查獲有「台版N號房」之稱的性犯罪網站，該網站內容多為會員自行拍攝、取得，包括如廁、更衣室偷拍等。這些非法影片多數會附上受害者的臉書、IG帳戶，造成當事人難以抹滅的恐懼與身心殘害。

拍攝或持有兒少性影像的後果？

兒少性剝削防制條例曾於2023年1月10日修法，其中第39條規定，無正當理由持有兒童或少年的性影像，過去是行政罰，修法後可處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣3萬元以上30萬元以下罰金。

除此之外，透過招募、引誘等方法，使兒童或少年被拍攝、自拍、製造性影像，依第36條處分刑責從3年以上、7年以下，提高至3年以上、10年以下有期徒刑，得併科300萬元以下罰金。

第38條規定，若是散布兒少性影像，則自3年以下刑期改為處1年以上7年以下有期徒刑，得併科500萬元以下罰金。

藝人及民團呼籲重罰訴求是什麼？

藝人連署

賈永婕、小S（徐熙娣）及隋棠等藝人發起連署，呼籲各界督促立委針對兒少虐待、性侵害、性剝削修法加重刑罰，以遏止犯罪，也期盼建立更安全的兒少保護網。

朝野立委

民進黨立委王世堅8日表示，將提案修正兒少性剝削防制條例第39條，如果是以對價關係取得兒童或青少年性影像者，處3年以上、5年以下有期徒刑，併科150萬元罰金。民進黨立委林月琴等人9日也說，目前兒童及少年性剝削防制條例罰則過輕，也缺乏嚇阻效果，因此將提案修法，重罰製造、販售、持有者。

國民黨立委王鴻薇8日指出，雖然包含兒少性剝削防制條例在內的「性暴力防治四法」已在去年修正，通過販賣及持有未成年性影像仍應加重刑罰。

民眾黨團副總召黃珊珊9日提出，購買者目前罰則都在1年以下有期徒刑，通常只會易科罰金、緩刑，法院量刑會讓這些購買者認為不會付出太高代價。因此盼杜絕性剝削產業鏈，提高相關罰則。同時也應嚴懲兒少性剝削行為，就被害者年齡、露骨程度、殘虐程度、加害者資歷，訂定不同量刑標準。

民團訴求

婦女團體數位女力聯盟指出，相較於國外案例，台灣對於非法影像的購買及持有者，罰則明顯過輕，應修法提高刑責，並考量加害人持有兒少性影像的數量多寡、加害者的資歷、被害者年齡、被害者性影像內容等因素，訂定相對應量刑標準。

衛福部立場

衛福部次長李麗芬8日表示，去年修法已加重相關刑責，若立委再提修法，可再研議。

除了嚴懲購買者，還可以怎麼做？

民進黨立委黃捷指出，藝人連署的訴求，現行法律皆已囊括，然而如何斷絕偷拍集團金流、根除買賣也至關重要，像是偷拍集團常用虛擬貨幣作為支付工具，若能利用虛擬通貨金流分析工具追蹤，追查實質受益人是誰，也有助於斬草除根。

民進黨立委沈伯洋臉書發文指出，若只是加重刑責，可能無法對症下藥，且因法律不溯及既往，目前修法也罰不到黃子佼。沈伯洋解釋，兒少條例的規定相對完整、刑度也有設計，如果只有嚴罰，但執法沒有確實，等於沒有威嚇。這次黃子佼事件背後有犯罪集團，有人長期知情卻又包庇，如何追查犯罪集團是各國難題，需要被害人或知情人士舉發。

時代力量黨主席王婉諭則呼籲政府成立數位性犯罪專責單位，或給予警政署偵查單位更多專業資源和知能訓練，讓具備性平知能與數位偵查能力的專責人員，協助受剝削的被害者。除此之外也應研議遏止境外平台的影片散布模式，讓部分刻意設置海外、有高度隱蔽性的平台，配合下架影片，避免影片傳播。（編輯：黑立安）1130409