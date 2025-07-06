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吉力吉撈雙響砲敲5安助龍搶勝 林凱威手狀況需觀察

2025/7/6 21:18
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（中央社記者謝靜雯台北6日電）中職統一獅今天與味全龍交手是打擊戰，龍隊吉力吉撈．鞏冠雙響砲、5安3打點，蔣少宏也開轟，助隊以16比12搶勝；龍隊動用8任投手，總教練葉君璋說，林凱威手的狀況要再觀察。

獅隊今天作客天母棒球場與龍隊交手，兩隊攻勢往來，第1局各拿2分，獅隊3局上林岱安開轟、2分砲超前比數，3局下龍隊攻下4分、翻轉戰局。

獅隊5局上靠著胡金龍代打敲安先追1分，龍隊5局下靠著吉力吉撈．鞏冠敲出個人本季第13轟，陽春砲幫助球隊取得7比5領先。

獅隊6局上林安可敲出個人中職生涯第4發滿貫砲，一棒幫助球隊超前比數；龍隊7局下吉力吉撈．鞏冠敲出個人單場第4支安打，林智勝補上二壘打送回1分，蔣少宏適時安打、一棒2分再度要回領先，再觸擊戰術跑回團隊第11分。

獅隊林安可8局上再敲陽春砲，為個人本季第13轟；龍隊吉力吉撈．鞏冠8局下也敲出陽春砲、為個人單場第2轟，龍隊攻勢延續追加分數，蔣少宏再補上2分砲，單局攻下5分、拉開領先差距；獅隊9局上追回2分，追分不及吞敗。

龍隊吉力吉撈．鞏冠單場敲5支安打，包括2發全壘打，貢獻3分打點，全壘打數累積14轟，獲選單場MVP；蔣少宏也有2安4打點好表現。

龍隊總教練葉君璋表示，本來希望先發投手曹祐齊可以至少撐5局，但用球數太多只投了3局，今天能贏球主要還是靠打擊。

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龍隊總計動用8任投手，葉君璋提到，本來今天沒有想要再派林子昱登板，但林子昱自請上場、近況不錯，「如果再打下去，真的沒投手了，牛棚只剩下陳禹勳。」

龍隊投手林凱威傷癒歸隊，9局登板狀況多，沒抓到出局數退場、失掉2分，葉君璋表示，林凱威連2天出賽，手的狀況不是太好，要觀察一下。（編輯：張雅淨）1140706

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