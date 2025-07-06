葛藍喬安娜出征溫網引關注 喊話「想代表台灣出賽到退休」【專訪】

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（中央社記者陳韻聿倫敦6日專電）「我很驕傲能代表台灣出賽；我決定要一直代表台灣，直到退休」，媽媽來自台灣、爸爸來自英國的網球好手葛藍喬安娜（Joanna Garland）近日接受中央社視訊專訪時說。她並提到，若沒有台灣，她可能就沒有今天的職業網球生涯。

全球網壇至高夢想殿堂「大滿貫賽」之一、英國溫布頓網球錦標賽近日開打，葛藍喬安娜代表台灣出賽，引起英國廣播公司（BBC）注意並報導。

葛藍喬安娜今年5月曾在另一場大滿貫賽事、法國網球公開賽打進會內賽，締造個人職業網球生涯迄今最佳成績。儘管在溫布頓未能如願打進會內，葛藍喬安娜已開始為8月挑戰另一場大滿貫賽美國網球公開賽作準備。

她說，她的目標是今年內達成世界排名前100，未來可以在大滿貫闖進16強、甚至8強賽，並在2028年參加奧運。

即將滿24歲的葛藍喬安娜約6年前成為職業網球選手。她5、6歲時開始接受較有規律的訓練，啟蒙老師就是具教練資格的父親，當時全家仍住在英國。不過，一直到她10歲，全家遷居台灣，葛藍喬安娜才開始「認真打球」。

葛藍喬安娜說，台灣的網球環境很好，打網球比在英國便宜、方便太多，且幾乎全年天氣都適合在戶外打球。她回憶，當時成為高雄中山網球場的學生會員，每月會費僅新台幣120元（約3英鎊），這樣的價格在英國根本是「不可能」。

此外，除非是唸私立學校，否則在英國，不需另外繳交學費的公立學校基本上不會設置體育班。有足夠數量的體育班、校隊，也有助學生盡早取得參賽經驗。葛藍喬安娜說，與同學、老師一起在艷陽下揮汗努力，為學校爭光，最終一起在全國中等學校運動會奪得團體賽冠軍，是她在台灣最美好回憶之一。

不過，葛藍喬安娜對台灣網球環境的印象多與她在高雄的8年生活經驗有關，而高雄歷來確實孕育了許多台灣知名網球選手。曾在高雄就讀民族國小網球班、正興國中網球班、三民高中體育班的葛藍喬安娜告訴中央社，她能有今天的職業網球生涯，就是因為曾在台灣生活、受訓。

她並笑稱，父母因為網球而相識相戀，她天生就是注定要打球。父母遇見彼此，則是在高雄民族路橋一帶的網球場。

父母因網球在高雄相識 葛藍喬安娜笑稱她天生注定要打球

葛藍喬安娜回憶，中文系畢業的父親當時20歲，在上海當交換學生，因為好奇中國與台灣的關係，而在放假時造訪台灣，期間認識了在網球場櫃台打工、當年17歲的母親。兩人以書信等方式維持聯繫了10多年，最後決定結婚，母親遷居英國。葛藍喬安娜是在英國出生。

葛藍喬安娜有兩個弟弟。她告訴中央社，由於父母希望小孩能認識母親的文化、具備良好華語文能力，因此在她10歲那年，全家遷居台灣、在母親的故鄉高雄定居。

當時葛藍喬安娜幾乎沒有華語文能力。她說，如果不是因為同學們熱情幫助、讓她語言能力快速進步，她可能會因為適應不良、感到被排擠，或承受不了課業壓力，而選擇和父母、弟弟一同提早離台、返回英國。

「我在台灣那幾年，真的很快樂。」葛藍喬安娜說，除了在學校，在球場，幫助她的人也很多，「真的很多」。

她提到，在台灣，她一放學就到球場，放假時則可以在球場「混一整天」。在高雄中山網球場，她會吵著要「阿北們」陪她練球。其中一位「阿北」在她剛從英國到高雄生活不久，就買了雙球鞋送她，並叮囑她，若長大後，遲遲打不進大滿貫賽事，就得買一雙球鞋「歸還阿北」。

葛藍喬安娜告訴中央社，今年在法網第一次打進大滿貫會內賽，她首先想到的就是這位「阿北」。去年4月短暫返台期間，她曾與這位「阿北」碰面，也很高興見到小時候認識、如今推測已60歲以上的「阿北們」依舊打球不輟。葛藍喬安娜說，「阿北們」是她網球生涯「重要人物」。

媽媽來自台灣、爸爸來自英國的職業網球好手葛藍喬安娜近日接受中央社視訊專訪時提到，她很想念台灣的美食和便利生活。圖為葛藍喬安娜今年在法國網球公開賽會內賽第二輪。（葛藍喬安娜/Philippe Montigny提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 114年7月6日

對台灣充滿感謝 代表台灣出賽是夢想、是驕傲

「我對台灣比較有熱情、有strong connection（強烈連結），代表台灣是想感謝台灣，感謝一路幫助我的台灣人。」葛藍喬安娜說，代表台灣出賽是她的夢想，也是她的驕傲；她想代表台灣參賽，「直到退休」。

比較台灣與英國的網球教學風格，葛藍喬安娜參考她過往在學校受訓的經驗指出，台灣的教練比較容易「說實話」、對學生的要求比較高；這可能是因為球員對外代表學校，在競爭壓力下，老師、教練都會督促學生「好，還要更好」。

而在英國，與言詞表達有關的各種不成文規矩、「潛規則」很多，許多教練寧願選擇不坦白。此外，網球運動在英國的商業化程度較高，商業考量或許也影響教練的教學方式。

葛藍喬安娜14歲左右開始自己一人出國，以個人名義參賽。父母和弟弟早她3年離台返英定居，葛藍喬安娜則是在父母支持下，在台灣唸完高中，主要原因即是「台灣的網球環境很好」，期間她在高雄與親阿姨同住。小小年紀獨自征戰各國際賽事，葛藍喬安娜最遠曾飛往阿根廷和紐西蘭，包括為了參加青年奧運（Youth Olympic Games）。

葛藍喬安娜目前定居荷蘭、接受荷蘭教練指導。網球賽事多在歐洲舉行，在歐洲受訓較方便，也便利她回英國探親。不過，她透露，計畫今年底參加幾個在亞洲舉行的比賽，並順道回台，母親和弟弟也會回台一趟。

葛藍喬安娜稱自己「很久」沒回台灣，但距離上次回台其實還不到1年半。問她最想念台灣哪一點，她特別著墨了台灣的食物和生活便利性。

想念台灣桶烤地瓜、夜市和便利商店

她說，她想念台灣「所有食物」，尤其是「桶烤地瓜」，她至今仍未能在世界其他地方重溫類似的味覺享受。她也很喜歡夜市的多樣食物選擇，以及與朋友隨意逛夜市，想吃吃看就來一份、大家一起分享的感覺。

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在台灣，購買各種生活必需品相對方便。葛藍喬安娜說，她喜歡住市區，而在台灣的市區，無論時間有多晚，只要走路5分鐘，往往就能找到便利商店。

儘管在台灣和英國的生活各有優點，葛藍喬安娜說，目前家人都認同在台灣過生活可能更好，不排除未來遷居台灣。（編輯：韋樞）1140706