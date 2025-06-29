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謝淑薇首搭澳洲新星 摘WTA伊斯特本網賽女雙亞軍

2025/6/29 03:07
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（中央社記者陳容琛台北29日電）台灣網球名將謝淑薇今天與首度搭檔的澳洲新星喬因特在WTA伊斯特本公開賽的女雙冠軍戰，以4比6、5比7不敵捷克鮑茲科娃、哈薩克戴妮琳娜組合，以亞軍作收。

在英國舉行的伊斯特本公開賽（Eastbourne Open）屬於世界女子職業網球協會（WTA）250等級賽事。提前為溫布頓網球錦標賽暖身的台灣名將謝淑薇，本週與19歲澳洲新星喬因特（Maya Joint）攜手出擊，兩人一路過關斬將，如願挺進冠軍戰，而謝淑薇將尋求本季首座冠軍。

謝淑薇與喬因特今天在女雙冠軍戰面對捷克鮑茲科娃（Marie Bouzkova）、哈薩克戴妮琳娜（Anna Danilina）的組合，沒想到喬因特未能延續女單稱后的好手感，讓「台澳聯軍」首盤開局就遭到破發、陷入劣勢，就算中間一度扳平戰局，但隨即又被突破，導致以4比6率先讓出。

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已沒有退路的謝淑薇、喬因特，在次盤試圖扳平戰局，不僅兩度回敬破發，甚至逼出盤末點，眼看即將延長戰線，可惜「台澳聯軍」在關鍵時刻失手，同時也葬送比賽勝利機會，最後再以5比7落敗，在本屆伊斯特本公開賽的女雙賽事帶回亞軍。

結束伊斯特本公開賽後，謝淑薇接下來將與拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）前進溫網，兩人名列女雙第4種子，謝淑薇有機會挑戰生涯第10座大滿貫金盃。（編輯：施施）1140629

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謝淑薇闖WTA伊斯特本網賽女雙冠軍戰 拚本季首冠WTA諾丁漢網球賽 謝淑薇遭逆轉無緣女雙冠軍戰
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