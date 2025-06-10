陳瑞安尋根也重生1 / 陳瑞安轉籍台灣尋根又重生 瞄準女子體操奧運頒獎台

瑞典是陳瑞安從小生長的家鄉，台灣則是孕育她媽媽的故鄉，每年暑假的尋根之旅，讓她粗淺地認識和了解這片陌生的土地，當她在瑞典遭受到委屈，台灣反倒成為她重生的起點，如今她不僅成為Team Taiwan的一員，也努力台化，期望能披上台灣隊戰泡，站上洛杉磯奧運頒獎台上替這個新的家鄉爭光。

（中央社記者黎建忠台北10日電）擁有深邃五官、黝黑皮膚的陳瑞安，是台灣、瑞典混血女孩，更是首名轉籍台灣的女子競技體操好手，年僅18歲的她，將首披台灣戰袍出征亞錦賽，而她的終極目標是盼站上洛杉磯奧運的頒獎台。

陳瑞安（Tonya Paulsson）的媽媽是台灣人、爸爸是瑞典人，在瑞典出生的她，8歲才開始接受正式的體操訓練，和其他選手相比起步似乎慢了點，但她的天賦彌補了差距，讓她12歲就進入瑞典國家體操隊。

陳瑞安在接受中央社專訪時笑說：「我到了6歲的時候，有一次和鄰居在玩，結果鄰居的媽媽就是體操教練，看到我的柔軟度和協調性，就問我爸媽要不要讓我去練體操，但教練也提到，這個年紀有點偏大了，不確定能否練出什麼成績。」

經過幾次練習，鄰居教練認為陳瑞安表現很好，應該讓她繼續練體操，於是她就這樣踏進了體操世界，「從那時候起一直到12歲，我首次進入國家隊培訓，那時候我就想，好吧，或許我能在這個運動得很好的成績。」

談到為何會選擇轉籍，陳瑞安有點惆悵的表示，「我從13歲開始代表瑞典參賽，一直以來我都以這件事為榮。不過去年發生的事情很奇怪，瑞典體操對於參加奧運相當嚴格，就算你取得資格，也不一定是你參加奧運。但如果你有參加選拔賽，那就容易多了，不過我並沒有被提名進入選拔賽，我覺得這對我非常不公平。」

陳瑞安還提到，瑞典大部分都是體操俱樂部型態，「國家隊教練也會是某個俱樂部的教練，這或許也可以解釋，我沒有在那裡訓練，所以就沒有和其他女孩一樣的待遇。」

陳瑞安的媽媽也曾勸她再努力看看，但很有個性的陳瑞安堅定表示，「我已經抗爭了5年，不想要再繼續下去，所以才想說，回來代表台灣參賽，似乎是個很不錯的決定。」

還沒轉籍前，陳瑞安每逢暑假都會跟著媽媽返台探親，但體操訓練不能中斷，於是媽媽自行上網「科普」，主動找上大同高中體操教練鄭焜杰安排在台訓練，也就是因為這樣，牽起了陳瑞安轉籍的契機。

儘管待在台灣的時間不長，但陳瑞安已經愛上這片土地，她笑說：「天氣，天氣是我最愛的部分，瑞典最高溫大概20度，但台灣1月都還有5、6度，這種天氣太迷人了。」

此外，專為選手打造的高雄國家運動訓練中心也讓陳瑞安讚不絕口，「在歐洲幾乎沒有這樣的環境，我在國訓裡頭吃得好、睡得好，還有很棒的器材可以使用。更重要的是，我去餐廳吃飯，旁邊可能就剛好坐著拿到奧運獎牌的選手，這真的非常酷，也會激勵我努力付出更多。」

陳瑞安更提到歐洲和台灣選手的差異，「在歐洲的體操選手都要為自己的生活而努力，白天可能都得要上班賺錢，像我之前在瑞典，還需要自己花錢找1名物理治療師，但在台灣完全不用擔心這點。」

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除了10日開始的亞洲女子競技體操錦標賽，陳瑞安還將以國內選拔賽狀元身分參加7月的德國世大運，結束後她就要赴美就讀位於舊金山的柏克萊大學，其間也會跟著大學參賽、訓練。

陳瑞安露出自信又甜美的笑容提到：「暑假我還是會回到台灣，不管在哪裡我都會努力訓練，希望明年名古屋亞運可以替台灣拿獎牌，當然，最大的夢想和目標，就是站上洛杉磯奧運的頒獎台，我們拭目以待吧。」（編輯：龍柏安）1140610