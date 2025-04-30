陳瑞安轉籍拚體操亞錦賽 台灣好手樂見良性競爭

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（中央社記者黃巧雯台南30日電）從瑞典轉籍至台灣的體操好手陳瑞安，6月將首度代表台灣參加亞錦賽，台灣好手丁華恬、賴品儒今天樂見形成良性競爭，丁華恬認為，亞錦賽女團有機會挑戰獎牌。

陳瑞安的媽媽是台灣人，爸爸則是瑞典人，小時候過年或暑假回台灣時，陳瑞安就會跟隨教練鄭焜杰、選手賴品儒等人練習。

鄭焜杰接受媒體聯訪時表示，過去就曾遊說陳瑞安的媽媽，而對方也在去年暗示可能考慮轉籍訊息，後來經對方送件申請，國際體操總會（FIG）也在今年2月通過。

陳瑞安先前曾是瑞典體操國家隊一員，鄭焜杰接受媒體聯訪時表示，過去就曾遊說陳瑞安的媽媽，而對方也在去年暗示可能考慮轉籍訊息，後來經對方送件申請，國際體操總會（FIG）也在今年2月通過。

陳瑞安在1月亞錦賽選拔後，就留在國訓中心訓練，並在28日參加世大運選拔，同樣可望代表台灣出賽。鄭焜杰提到，陳瑞安4項個人項目都很強，希望亞錦賽能挑戰台灣史上首面女子全能獎牌。

面對陳瑞安的加入，丁華恬、賴品儒都正面看待將形成良性競爭，賴品儒開心地說，從小時候一起練習到成為隊友，真的很神奇，希望陳瑞安後續能帶動團隊的表現。

丁華恬提到，陳瑞安個人全能很強，有了陳瑞安，亞錦賽應該是有辦法奪得團體獎牌。

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賴品儒平時在國訓與陳瑞安是室友，她透露，陳瑞安儘管聽得懂一點中文，但主要還是以英文溝通，「但我英文沒有很好，只能用翻譯軟體。」

賴品儒表示，陳瑞安還滿習慣台灣的生活，覺得台灣人相對熱情，也很喜歡台灣的食物，例如珍珠奶茶。（編輯：陳政偉）1140430