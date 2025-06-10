陳瑞安尋根也重生2 / 混血體操女孩陳瑞安 就愛F1速度感還是法拉利粉絲

瑞典是陳瑞安從小生長的家鄉，台灣則是孕育她媽媽的故鄉，每年暑假的尋根之旅，讓她粗淺地認識和了解這片陌生的土地，當她在瑞典遭受到委屈，台灣反倒成為她重生的起點，如今她不僅成為Team Taiwan的一員，也努力台化，期望能披上台灣隊戰泡，站上洛杉磯奧運頒獎台上替這個新的家鄉爭光。

（中央社記者黎建忠台北10日電）台灣首名轉籍的女子競技體操女孩陳瑞安，平常閒暇有空時的嗜好，就是看一級方程式賽事（Formula One，F1），更透露自己是法拉利粉絲，很喜歡賽車的速度感。

年僅18歲的陳瑞安（Tonya Paulsson），媽媽是台灣人、爸爸是瑞典人，她將於12日開始的亞洲女子競技體操錦標賽首度披上台灣隊戰袍參賽。

陳瑞安來到台灣訓練數個月，儘管最好的朋友就是在國訓的室友賴品儒，但在語言不太通的情況下，陳瑞安大部分的閒暇時間還是花在上網看影片，除了觀摩其他體操選手，最愛看的就是F1。

「我只要訓練以外有時間的話，都會看F1大獎賽的轉播，在歐洲賽車也是很重要的運動，所以我還在瑞典的時候就有收看習慣。可能是因為賽車的速度感，跟我在做體操動作時有些類似，也是需要奔跑加速、空中轉體等，所以看起來很有感。」陳瑞安說。

談到F1雙眼就有神的陳瑞安笑說，自己是法拉利粉絲，不過全都是因為韓密爾頓（Lewis Hamilton）。「好吧，我必須承認，因為韓密爾頓的關係，我現在支持法拉利，就像之前他在賓士車隊一樣。」

只不過喜歡速度感的陳瑞安，對於在台灣上路還是會害怕，她強調：「就算將來有一天能取得駕照，我想我還是不敢在台灣開車或者騎車，這裡的車子實在太多，和歐洲完全不一樣。」

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陳瑞安也補充說，訓練以外有空的時間，也會和教練鄭焜杰討論，「鄭教練在轉籍上幫我很多，決定轉籍後，我收到很多來自瑞典的攻擊和黑函，一開始當然會難過，但現在已經釋懷，很開心能代表台灣參賽。」

陳瑞安強調，鄭焜杰看到她在體操的天賦，在訓練上幫助她很多，也從不強迫她做一些還不熟悉的動作，「就算我訓練狀態不佳而不開心，他總是很正面鼓勵我，給我很大的信心。」（編輯：龍柏安）1140610