陳瑞安尋根也重生3 / 陳瑞安勤練中文 講「珍珠奶茶半糖少冰」最標準

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瑞典是陳瑞安從小生長的家鄉，台灣則是孕育她媽媽的故鄉，每年暑假的尋根之旅，讓她粗淺地認識和了解這片陌生的土地，當她在瑞典遭受到委屈，台灣反倒成為她重生的起點，如今她不僅成為Team Taiwan的一員，也努力台化，期望能披上台灣隊戰泡，站上洛杉磯奧運頒獎台上替這個新的家鄉爭光。

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（中央社記者黎建忠台北10日電）台灣、瑞典混血競技體操女孩陳瑞安轉籍後勤練中文，儘管現在還不是很「輪轉」，但她在專訪當天笑著說：「珍珠奶茶半糖少冰，是我講得最標準的中文了。」

年僅18歲的陳瑞安（Tonya Paulsson），媽媽是台灣人、爸爸是瑞典人，她將於12日開始的亞洲女子競技體操錦標賽首度披上台灣戰袍參賽。

專訪當天，陳瑞安剛練習結束，提到自己最喜歡的台灣特色美食，她毫不猶豫的講出珍珠奶茶，也因為這樣，讓她到目前為止講得最標準的中文，就是「珍珠奶茶半糖少冰」。

陳瑞安提到，之前回台灣的時候，會去台北找姊姊，2人會一起逛士林夜市，「除了珍珠奶茶以外，我也很喜歡牛肉麵和炸雞排，我沒有想到，台灣夜市的雞排可以這麼大一塊，第1次看到時我還嚇了一跳。」

相較於台灣的熱鬧和美食，瑞典就顯得相對「無聊」，陳瑞安說：「在瑞典，幾乎所有的商店都在晚上7點打烊，8點以後就相當無聊，更不用說像台灣的夜市，整個歐洲幾乎都沒有，你必須要去超市把東西買齊，然後回家自己煮。」

陳瑞安透露，她還有很多美食的口袋清單，希望有機會可以全都嚐過一次，畢竟7月世大運結束後，她就得赴美唸書，一定會很懷念台灣的食物。

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就算不去逛夜市，陳瑞安在國訓中心每天也都可以吃到不一樣的食物，讓她感到非常驚奇，「國訓的餐廳真是太棒了，每天食物都不一樣，早、午、晚餐也都有變化，現在還有下午茶點心，選擇非常多，吃都吃不完。」

不過陳瑞安也笑說：「雖然想吃的很多，但還是得控制飲食，畢竟體操選手的體態和體重不能太誇張，所以就算再想吃什麼食物，分量都還是要算一下，不敢吃太多。」（編輯：龍柏安）1140610