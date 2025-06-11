女子體操亞錦賽 陳瑞安帶傷出征、丁華恬拚第2金

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（中央社記者黎建忠台北11日電）2025亞洲體操錦標賽女子組賽事明天起在韓國堤川市登場，成為台灣首名轉籍女將的陳瑞安，將帶傷首披台灣隊戰袍；至於「體操精靈」丁華恬，要挑戰個人自2019年來的第2金。

上週結束的體操亞錦賽男子組賽事，台灣靠著「亞洲貓王」唐嘉鴻斬獲單槓金牌；本週輪到女子組登場，台灣派出陳瑞安、丁華恬、賴品儒、林宜蓁、吳幸芬出征。

陳瑞安（Tonya Paulsson）的媽媽是台灣人、爸爸是瑞典人，台瑞混血的她轉籍加入台灣，成為台灣女子體操史上第1人，這也是她首度披上台灣國家隊戰袍參加亞洲錦標賽。

教練鄭焜杰在接受中央社記者訪問時表示，陳瑞安這2天賽台練習的狀態都還不錯，其中高地槓成套動作都有完成，地板的感覺也蠻好的，「她現在心情放得蠻輕鬆的，也很期待比賽開始」。

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只不過，陳瑞安出發亞錦賽前，在國內練習平衡木時不慎摔下來，導致脖子有些傷勢，因此在跳馬及平衡木這2個單項，難度會稍微下降一點，鄭焜杰表示：「這場比賽先求穩定比完，畢竟她已經將近8個月沒參加過正式國際賽。」

丁華恬在2019年烏蘭巴托體操亞錦賽，曾替台灣拿回1面平衡木金牌，而台灣女子團隊也在2023年拿過團體銅牌。丁華恬經過2天的賽台練習，自認比賽感覺還不錯，希望有機會能再度站上頒獎台。（編輯：管中維）1140611