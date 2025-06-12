女子體操亞錦賽 陳瑞安3單項進決賽、全能高分第4

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（中央社記者黎建忠台北12日電）在韓國堤川市舉行的亞洲體操錦標賽本周輪到女子組登場，從瑞典轉籍到台灣的陳瑞安，在個人全能以52.499的高分獲得第4，另外在高低槓、地板、平衡木都輕鬆挺進決賽。

現年21歲的陳瑞安（Tonya Paulsson）媽媽是台灣人、爸爸是瑞典人，她是台灣史上首位轉籍的女子體操選手，本周亞錦賽是陳瑞安首披台灣隊戰袍出賽。

儘管出發前在練習時傷了頸部，但陳瑞安今天下場全能4項都表現非常出色，跳馬拿了12.966分、高低槓13.400分、平衡木13.500分、地板12.633分，總分以52.499分排在第4。

其中陳瑞安為了保護頸部傷勢，因此在跳馬項目只採取一跳，分數不足以晉級決賽；除此之外，在賽制決賽一個國家至多2選手參賽下，陳瑞安最終以高低槓第5、平衡木第6、地板第7的名次晉級決賽。

教練鄭焜杰在接受中央社記者訪問時提到，這次亞錦賽強度非常高，中國、日本都是派國家隊一軍出賽，整體的競爭非常強，「瑞安的平衡木13.500分已經算相當出色，結果還是只有排在第6名。」

鄭焜杰強調，從整體實力來看，陳瑞安的全能拿到這麼高的分數，「如果我沒記錯的話，應該是台灣女子體操史上在正式國際賽全能的最高分數。」

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陳瑞安有3個單項晉級決賽，鄭焜杰表示，「難度動作應該不會再增加，就是力求表現得更加完美，希望能有站上頒獎台的機會。」

此外，「體操精靈」丁華恬在過往拿手的平衡木，僅獲得12.233分未能晉級決賽，不過她在高低槓以11.800分第8名壓線晉級決賽。（編輯：李亨山）1140612