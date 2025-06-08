體操亞錦賽單槓摘金 唐嘉鴻：完成生涯新里程碑

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（中央社記者黎建忠台北8日電）在韓國堤川市舉行的2025亞洲體操錦標賽，台灣好手「亞洲貓王」唐嘉鴻今天在單槓決賽以15.233分拿下生涯首面亞錦賽金牌，他開心地說，是完成生涯另一個里程碑。

唐嘉鴻在體操亞錦賽單槓資格賽以15.000分高居第1名晉級決賽，展現強烈企圖心；今天決賽，在唐嘉鴻出賽前，以日本19歲小將角皆友晴的15.000分暫居第1名。

不過等到唐嘉鴻登場時，他再度把難度動作從預賽的6.100分提升到6.500分，是8名決賽選手當中最高的。

唐嘉鴻出場片段自6:50:45開始；頒獎畫面為7:56:36。影片來源：대한체조협회

唐嘉鴻在整套動作中表現得相當流暢，只可惜落地後稍微跳了一下，否則還可以再獲得0.1的額外加分。不過他相當滿意自己的表現，賽後也握拳替自己吶喊激勵。

唐嘉鴻今天接受中央社記者訪問表示，自從2019年亞錦賽後再度拿牌，而且從銀牌變成金牌，「對我來說算是一種肯定、也是一種里程碑，畢竟亞錦賽在亞洲來說也是很大的賽事。」

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完美落地後，唐嘉鴻替自己握拳吶喊，他笑說：「其實這套動作跟我在世界盃杜哈站的內容差不多，就是編排上稍微修改了一些，但我自己覺得整體做起來在內容上更完整也更漂亮，所以特別激動。」

唐嘉鴻表示，在這個新的奧運計分週期，能拿下亞錦賽金牌，表示目前訓練走向都是好的，「我預計7月份會去日本移地訓練，然後做一些調整，大概等到9月才會再參賽。今年最大的目標，還是年底的世界錦標賽。」（編輯：張雅淨）1140608