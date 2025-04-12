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體操世界盃單槓第1晉級決賽 唐嘉鴻：真有點緊張

2025/4/12 01:25（4/12 01:48 更新）
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「亞洲貓王」台灣男子體操好手唐嘉鴻（圖），在克羅埃西亞舉行的體操世界盃奧西耶克站單槓資格賽排名第一晉級決賽。（中央社檔案照片）
「亞洲貓王」台灣男子體操好手唐嘉鴻（圖），在克羅埃西亞舉行的體操世界盃奧西耶克站單槓資格賽排名第一晉級決賽。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黎建忠台北11日電）在克羅埃西亞舉行的體操世界盃奧西耶克站，「亞洲貓王」唐嘉鴻相隔8個月後再度參加國際賽，今天在男子單槓資格賽，以總分14.933分、排名第1晉級決賽，他笑說：「真有點緊張。」

在巴黎奧運拿下男子單槓銅牌的唐嘉鴻，相隔8個月後首度參加國際賽，除了本週克羅埃西亞的奧西耶克（Osijek）站，下週將接著參加卡達站賽事。

今天的男子單槓資格賽，共30名選手參賽，唐嘉鴻展現出完全不同等級的水準，挑戰5.9的難度分，是所有選手中最高的，最後以執行分8.933分，外加0.1分的落地加分，最終以14.933分輕鬆取得資格賽第1晉級決賽。

唐嘉鴻今天告訴中央社記者，「整體的狀況都還不錯，這個5.9的難度套路都是以前的舊動作，算是比較保守一點，畢竟這是新週期的第1場比賽，所以就想說先調整再說。」

唐嘉鴻指出，決賽的時候還會再把難度拉高，也可以測試一下相對穩定度，但應該都還是以前做過的動作為主。

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相隔8個月再戰國際賽，唐嘉鴻笑說：「還真的有點緊張，好久沒有參加國際賽了，上場前真的有緊張感，不過一站上比賽場地，動作做了之後，就很快找回原本的熟悉感。」

至於唐嘉鴻原本要發表的新動作，目前因世界體操總會（FIG）還有一些建議和討論的空間，所以暫時不會在這2場比賽做。「回去還會再跟團隊及國際裁判討論，看還有沒有需要繼續下去的必要。」（編輯：徐睿承）1140412

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