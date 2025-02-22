德國體操世界盃 台灣蕭佑然鞍馬高分摘金

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（中央社記者黎建忠台北22日電）台灣男子體操好手蕭佑然今天在德國舉行的體操世界盃科特布斯站（Cottbus）鞍馬決賽，以14.433分摘金，拿下生涯首面世界盃等級賽事金牌。

德國世界盃科特布斯站是世界體操總會（FIG）在新的計分週期裡的首場賽事，就讀台北市立大學博士班1年級的台灣鞍馬好手蕭佑然，在資格賽以難度分5.400、執行分8.800、總分14.200的成績，在參賽選手中排名第3晉級決賽。

在今天決賽教練鄭焜杰和愛徒蕭佑然商量後，決定將難度分上調為5.700的套路，蕭佑然被安排首位出賽，在沒有壓力下順暢完成了所有動作，最終拿到14.433分如願摘金。

鄭焜杰在接受中央社記者訪問時表示，原本動作做完後，裁判難度分只給了5.6，「後來我去抗議之後，才把分數加回去，順利達到賽前要拚金牌的目標。」

鄭焜杰強調，新的週期對於蕭佑然動作有優勢，之前練的難度動作，都可以用在新週期，「只可惜決賽裁判的給分標準變嚴格，否則我認為應該總分可以到14.6以上。」

蕭佑然笑說：「這面世界盃金牌真的有點不可思議，原本來這裡比賽，是想要展示我的新難度動作，但在預賽用了之後卻不被裁判承認，其實有點沮喪，但後來轉念，想說盡力發揮實力，先在決賽拚金牌比較重要。」

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蕭佑然提到，這面金牌讓他對自己信心增加不少，「證明自己在新的一年就有好的開始。」

鄭焜杰指出，這也顯示他們平時的訓練方向和動作編排都是朝正確方向走，「這趟出來，也讓我們看到在新的週期裡，會是怎樣的走向以及給分標準，這是很大的收穫。」（編輯：龍柏安）1140222

蕭佑然 體操世界盃科特布斯站 蕭佑然鞍馬排第3晉決賽