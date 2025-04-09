李智凱5月世界盃挑戰賽復出 備戰體操世錦賽盼奪牌創紀錄

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（中央社記者黃巧雯台北9日電）「鞍馬王子」李智凱動刀後調整近1年，將在5月世界盃挑戰賽保加利亞瓦那站復出，教練林育信今天表示，因應新週期，已編配新難度，將在這次比賽測試，備戰10月世錦賽和明年亞運。

剛在4月3日度過29歲生日的李智凱，過去不僅在東京奧運鞍馬摘銀，奪得台灣史上首面奧運體操獎牌，還在亞運完成鞍馬項目連霸，而他去年在4場世界盃與亞錦賽結束後確定無緣巴黎奧運，為解決困擾許久的腳踝傷勢，決定在同年6月動刀。

李智凱去年10月展開體能訓練，11月投入鞍馬練習，如今將在今年上半年回歸國際賽賽場，5月將連2週參加世界盃挑戰賽，首站為5月8日登場保加利亞瓦那（Varna）站，隔週轉戰斯洛維尼亞柯柏（Koper）參賽。

教練林育信接受中央社訪問時表示，目前李智凱恢復狀況不錯，將先從主項鞍馬出發，考量要為明年名古屋亞運、2028洛杉磯奧運資格做準備，「越早啟動越好，畢竟一年沒比賽。」

巴黎奧運結束後，評分標準重新調整，林育信表示，鞍馬以往是10個動作，現在改成8個動作，且規定只能有4個 湯瑪士迴旋 湯瑪士迴旋小百科 以手臂和腰部力量支撐身體，打開雙腿快速迴旋，需要穩住身體核心，是E難度等級的鞍馬動作。

鞍馬動作難度等級由A到G，男生部分最高至F。「湯瑪士迴旋」主要特色是張開腿旋轉，難度比併腿高。以迴旋往前走為例，併腿是D難度，分腿是E難度，主因是維持穩定較不容易。 看更多 關閉 ，因此為因應新週期，也編配新難度，新週期難度分將會降至5.7、5.8分。

林育信提到，現階段除了提升湯瑪士迴旋難度，動作編排還加入以往沒有的併圈迴旋，將透過5月賽事進行測試，瞭解裁判評分標準，他認為，併圈迴旋可能成為李智凱能否奪牌的關鍵。

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李智凱下半年重頭戲將鎖定10月在印尼舉辦的世錦賽，林育信表示，過去台灣選手未曾在單項奪牌，期待這次有機會創造紀錄。

不僅如此，李智凱明年亞運將在鞍馬項目挑戰3連霸，林育信指出，由於套路已經完成，就持續透過比賽重複演練，「我覺得應該明年亞運會滿拿手的」，若5月國際賽測試一切順利，6月將啟動其他項目訓練，為未來爭取洛杉磯奧運門票提早準備。（編輯：李亨山）1140409