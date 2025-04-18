體操世界盃杜哈站 唐嘉鴻單槓第2晉級決賽

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（中央社記者黎建忠台北17日電）在卡達舉行的體操世界盃杜哈站，台灣男子體操好手唐嘉鴻今天在單槓資格賽，以難度5.3的套路、執行分8.700、總分14.000分排在第2，順利晉級決賽。

連續2週參加體操世界盃的唐嘉鴻，從上週的克羅埃西亞移師到卡達杜哈。今天的男子單槓資格賽共14人參賽、13人完賽，唐嘉鴻和哈薩克好手卡里米（Milad Karimi）同為14.000，但因對手執行分較高，因此唐嘉鴻排在第2。

上週的克羅埃西亞站，唐嘉鴻在單槓決賽發生失誤，僅以第6名作收，而卡里米正是上一站的單槓金牌。

今天的體操世界盃杜哈站資格賽，唐嘉鴻選擇穩紮穩打，以難度5.3分的套路登場，比起上一站資格賽難度5.9、決賽6.3來說相對保守一點。

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唐嘉鴻在接受中央社訪問時表示，之前看過影片檢討後，有稍微做了一些調整，他也強調，到了決賽會考慮把難度分再提高，至於要用到什麼程度，還會再跟團隊討論研究看看。

唐嘉鴻在本週的體操世界盃杜哈站，分別在男子吊環以資格賽第4名、男子單槓資格賽第2名雙雙晉級決賽，有望力拚2面獎牌。（編輯：楊昭彥）1140418