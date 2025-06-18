巴黎奧運國手曹家宜誤食感冒藥 遭禁賽12個月

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（中央社記者陳容琛台北18日電）國際網球公正調查組織（ITIA）今天公告，代表台灣征戰巴黎奧運的網球女將曹家宜因誤食含禁藥成分的感冒藥，違反規定遭處禁賽12個月，將禁賽至2026年2月28日。

曹家宜今年1月接受藥檢時，被驗出含有2025年世界反禁藥組織（WADA）禁用名單中的興奮劑成分麻黃（methylephedrine），由於她未獲得治療用藥豁免（TUE），因此隨即收到國際網球公正調查組織發出違反興奮劑規定通知，而曹家宜立即決定自願接受暫時停賽，並提供完整說明給世界反禁藥組織。

國際網球公正調查組織今天在官網上指出，曹家宜表示是在日本東京機場的藥妝店購買感冒藥「Pabron Gold A」，而該產品在日文包裝、製造商網站皆標示含有麻黃，而曹家宜雖不懂日文，但承認在購買與服用前並未諮詢藥師，也未確認該藥品成分與是否適用。

根據曹家宜提供的購買收據與照片，國際網球公正調查組織接受她並非故意違規的說法，因此認定此案為「無重大過失或疏忽」，裁定處以12個月禁賽，預計禁賽至2026年2月28日，期間曹家宜無法參加世界職業網球協會（ATP）、國際女子網球協會（WTA）及任何國家協會授權的網球賽事。

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曹家宜透過個人社群媒體表示，與團隊討論後決定尊重判決結果，並願意為這次的疏失承擔應有代價，同時強調若知道服用的藥物含有禁用物質，絕對不會服用，也希望能透過自己的經歷，提醒選手們具備運動禁藥相關知識的重要性，不要因為一時疏忽，而讓自己的努力付諸流水。

曹家宜表示，作為1名職業運動員，除了在場上全力以赴爭取好成績外，場下也有許多事情有責任及義務去瞭解學習，並感謝在這個艱難時期給予鼓勵的所有人，「我會持續投入訓練提升球技，期待在賽場上與大家再見。」 （編輯：龍柏安）1140618