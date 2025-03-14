網球女將曹家宜藥檢有問題 自請暫時停賽不逃避

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（中央社記者陳容琛台北14日電）國際網球公正調查組織（ITIA）今天在公告表示，台灣巴黎奧運網球國手曹家宜因違反興奮劑規定，自願接受暫時停賽，所屬經紀公司強調絕不逃避。

國際網球公正調查組織今天在官網的公告上指出，曹家宜今年1月參加紐西蘭奧克蘭網球賽後提供的樣瓶中，在A瓶被檢驗出含有2025年世界反禁藥組織（WADA）禁用名單中的興奮劑成分麻黃（methylephedrine），由於曹家宜未獲得治療用藥豁免（TUE），因此國際網球公正調查組織於2月20日發出違反興奮劑規定通知。

值得一提的是，禁藥共分為特定物質、非特定物質，其中特定物質允許在緊急情況下使用，只是必須獲得治療用藥豁免，而麻黃屬於特定物質類型，加上曹家宜是在賽事期間外使用誤食感冒藥，因此可能不會面臨過重的「球監」。

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而曹家宜決定從今天自願接受暫時停賽，停賽期間無法參加世界職業網球協會（ATP）、國際女子網球協會（WTA）及任何國家協會授權的網球賽事，不過若之後禁賽結果出爐，將從暫時停賽的時間點開始計算。

所屬經紀公司啟程國際運動行銷接受中央社採訪時強調，曹家宜主動面對這件事、不會逃避，目前也將完整說明交給世界反禁藥組織，等待日後判決結果。1140314