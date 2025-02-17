網壇處理辛納禁藥案惹議 女網好手：程序完全崩壞

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（中央社杜拜16日綜合外電報導）女網世界排名第5的皮古拉（Jessica Pegula）今天表示，從網壇處理球王辛納（Jannik Sinner）和前球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）涉及禁藥案，就可以看出「程序已完全崩壞」。

現任球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）則坦承她信不過網壇的反禁藥制度，還說現在自己「很害怕」這個制度。

辛納漫長的禁藥事件在他昨天同意接受3個月禁賽，並坦承對團隊的錯誤負有「部分責任」之後，終於宣告落幕。去年3月他兩次對合成代謝藥物氯替醇（clostebol）驗出陽性，他宣稱是團隊成員幫他按摩和運動治療時，讓他接觸到氯替醇。

世界反禁藥組織（WADA）不同意國際網球公正調查組織（ITIA）去年8月宣布的無罪裁決，向體育仲裁法庭（CAS）提出上訴後，辛納原本可能面臨兩年禁賽。

但令人訝異的是，世界反禁藥組織撤回上訴，與辛納達成協議，讓他接受3個月的禁賽。

世界反禁藥組織在聲明中表示，「辛納無意作弊」，但他將被禁賽，因為他應對隨行人員的行為負責。

去年年底，斯威雅蒂驗出違禁心臟藥物曲美他嗪（trimetazidine），遭禁賽一個月。

去年美國公開賽亞軍、WTA球員委員會（WTA Players' Council）成員皮古拉表示，案件處理和裁決方式的不一致，是在對所有網球運動員創造不公平的環境。

皮古拉今天在杜拜告訴記者：「我認為我的反應是，無論你認為他有沒有做，或者無論你站在哪一邊，這個程序似乎完全不是一個程序。」

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皮古拉還說，球員收到的反禁藥案電郵裡都有解釋，但那些都是太容易想出的理由，只是反禁藥組織合理化其裁決和程序不一的方法。

莎芭蓮卡拒絕評論辛納案，但她說，現在她變得過於謹慎，深怕違反嚴格的禁藥規定。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1140217