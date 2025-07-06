加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
颱風丹娜絲來襲 全台13縣市、桃園4區停班停課
首頁 / 地方
颱風丹娜絲
新聞專題
颱風丹娜絲16/188
首頁 / 地方

金門縣災害應變中心一級開設 小三通7日部分停航

2025/7/6 19:43
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張已亷金門6日電）颱風丹娜絲來襲，金門縣災害應變中心今天上午提升為一級開設。在交通部分，小三通金廈航線明天上午10時前停航，金泉航線則全天停航；國內線航班明天上午全數取消。

金門縣港務處今天在臉書（Facebook）發布公告，受颱風影響，明天「金廈航線」自金門水頭往返廈門五通，上午10時前航班停航，後續復航時間另行公告；「金泉航線」自金門水頭往返泉州石井航線則全天停航。

另外，依金門縣消防局今天發布新聞稿，縣災害應變中心上午9時提升為一級開設。縣長陳福海透過視訊向行政院長卓榮泰提出2項需求，第一項請中央加速金馬澎等離島電力通訊管線地下化進程，第二項離島於風災期間可能面臨交通及通訊中斷，因此特別需要台電、中華電信加強颱風來襲前預置救災人車進駐機制，以強化搶救效能。

卓榮泰回應，請各部會重視金門及離島需求，全力協助強化防救災整備，藉由中央與地方通力合作，確保民眾在生命與財產安全上獲得照顧與保護。

消防局指出，依氣象站及銘傳大學分析，暴風圈接近金門時間為今天晚上至明天上午，預估24小時累計總雨量50至100毫米，平均風力5至6級，陣風8至9級，海面風浪增大至3米以上，並有長浪發生機率，沿海地區嚴防海水倒灌。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

警戒區管制部分，縣應變中心一級開設後，公告劃定縣內全部海岸線、太武山全區及所有內陸湖庫為管制區，限制或禁止民眾進入，非持有通行證者不得進入，違者將依災害防救法舉發，處新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

金門大橋部分，金門縣政府觀光處將依「金門大橋通行注意事項」辦理，平均風力達6級或陣風達8級時，建議機車暫停上橋，自行車及行人禁止上橋；平均風力達8級時，建議汽車暫停上橋，機車、自行車及行人禁止上橋。（編輯：李淑華）1140706

#小三通
#金門縣
#金門縣港務處
#陳福海
#颱風
#交通部
#卓榮泰
#金門縣消防局
#消防局
#災害應變中心
#颱風丹娜絲
卓榮泰
颱風丹娜絲逼台 卓榮泰籲上緊發條、善用科技工具颱風丹娜絲進逼 卓榮泰：復電者聯盟、抽水機完成部署
颱風丹娜絲
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
颱風丹娜絲襲台 高雄2行政區1890戶停電或跳電
86
更多編輯台推薦新聞：