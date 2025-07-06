金門縣災害應變中心一級開設 小三通7日部分停航

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（中央社記者張已亷金門6日電）颱風丹娜絲來襲，金門縣災害應變中心今天上午提升為一級開設。在交通部分，小三通金廈航線明天上午10時前停航，金泉航線則全天停航；國內線航班明天上午全數取消。

金門縣港務處今天在臉書（Facebook）發布公告，受颱風影響，明天「金廈航線」自金門水頭往返廈門五通，上午10時前航班停航，後續復航時間另行公告；「金泉航線」自金門水頭往返泉州石井航線則全天停航。

另外，依金門縣消防局今天發布新聞稿，縣災害應變中心上午9時提升為一級開設。縣長陳福海透過視訊向行政院長卓榮泰提出2項需求，第一項請中央加速金馬澎等離島電力通訊管線地下化進程，第二項離島於風災期間可能面臨交通及通訊中斷，因此特別需要台電、中華電信加強颱風來襲前預置救災人車進駐機制，以強化搶救效能。

卓榮泰回應，請各部會重視金門及離島需求，全力協助強化防救災整備，藉由中央與地方通力合作，確保民眾在生命與財產安全上獲得照顧與保護。

消防局指出，依氣象站及銘傳大學分析，暴風圈接近金門時間為今天晚上至明天上午，預估24小時累計總雨量50至100毫米，平均風力5至6級，陣風8至9級，海面風浪增大至3米以上，並有長浪發生機率，沿海地區嚴防海水倒灌。

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警戒區管制部分，縣應變中心一級開設後，公告劃定縣內全部海岸線、太武山全區及所有內陸湖庫為管制區，限制或禁止民眾進入，非持有通行證者不得進入，違者將依災害防救法舉發，處新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

金門大橋部分，金門縣政府觀光處將依「金門大橋通行注意事項」辦理，平均風力達6級或陣風達8級時，建議機車暫停上橋，自行車及行人禁止上橋；平均風力達8級時，建議汽車暫停上橋，機車、自行車及行人禁止上橋。（編輯：李淑華）1140706