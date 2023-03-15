網路肉搜也可能觸法 「2要3不」遏止性影像暴力

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「性侵害犯罪防治法」及「兒童及少年性剝削防制條例」部分條文修正已在今年2月經總統公布實施，衛福部保護服務司15日舉行新法上路滿月記者會，會中提醒民眾，因好奇在網路肉搜也可能觸法，呼籲要秉持「2要3不」原則，共創防制性影像散布安全網。中央社記者沈佩瑤攝 112年3月15日

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（中央社記者沈佩瑤台北15日電）為遏止性影像暴力，防制性暴力等4項修法今年三讀通過。衛福部保護司今天提醒，這次修法均提高相關刑責，因好奇在網路肉搜都可能觸法，籲秉持「2要3不」原則，共創安全網。

網紅小玉涉嫌以Deepfake技術製作換臉謎片等，以及韓國N號房事件等引發社會關注；行政院會去年3月以包裹修法方式，通過防制性暴力等4項修法草案，包含刑法、犯罪被害人保護法、兒童及少年性剝削防制條例、性侵害犯罪防治法部分條文修正草案。

其中，「性侵害犯罪防治法」以及「兒童及少年性剝削防制條例」部分條文修正於今年2月15日經總統公布，衛生福利部保護服務司今天舉行新法上路滿月記者會。

保護司司長張秀鴛致詞指出，性影像雙法施行後，從統計數據來看，與去年1到2月同期相較，今年成人性私密影像申訴案件大幅成長3倍，從79件增加為243件。

張秀鴛說，申訴案件增加跟民眾知曉程度有關，包括修法後媒體報導，也讓更多人知道應該要求助，顯見修法確實有助被害者求救，成為降低傷害的後盾。

婦女救援基金會副執行長杜瑛秋分享協助個案經驗表示，多數被害人最在意的3件事情，分別為「報警會很困難嗎？會不會不受理，或是嘲笑我？」或「影片還在對方手上怎麼辦？」以及「已經被散布出去的影像該怎麼處理？」

內政部警政署防治組副組長斯儀仙強調，「絕對不會不受理」，內政部警政署及法務部將持續加強執法人員的教育訓練，希望在第一時間就能協助被害人保存證據，並透過檢察官向法官聲請扣押、搜索，避免性影像遭散布。

常見的5大性影像犯罪行為，包含偷拍（拍照、錄影）他人性影像、無正當理由持有兒少性影像、分享性影像給他人、下載性影像以及製造Deepfake性影像。

為杜絕這些行為，張秀鴛表示，這次修法均提高刑責，包括散布成人性影像，最重可處5年以下有期徒刑，散布兒少性影像，最重則可處1年以上7年以下有期徒刑，此外，一般民眾如果因好奇在網路上肉搜、談論性影像遭散布的被害人身分隱私等，也有可能被處罰。

她還說，被害人可直接上衛生福利部官網，設有性影像集中處理中心，提供包括簡易法令諮詢、證據保留教學、協助報警流程、下架移除機制、後續諮商轉介等5項服務。

張秀鴛呼籲「終結性影像，沒有人是局外人」，秉持「2要3不」原則，包括看見性影像內容侵犯自己或他人，「要」主動求助、境內外平台業者知悉性影像內容「要」主動下架；及「不」拍、「不」傳、「不」留，共創防制性影像散布安全網。（編輯：陳政偉）1120315