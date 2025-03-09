「制服地圖」涉盜用照片 疑不乏偷拍引學生驚懼

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（中央社記者王鴻國新北9日電）「制服地圖」網站、臉書粉絲社團遭指控惡意盜用男、女高中生穿著制服照片，警方迅速逮捕架設網站者並送辦。民代表示，該網站不乏有涉偷拍內容，不少學生投訴並感到驚懼。

「制服地圖」網站提供上傳國內外學生穿著制服照供人瀏覽，但日前有新北市某校女學生發現自己竟出現在網站上，向民進黨新北市議員黃淑君投訴。

黃淑君說，網站刊登的學生制服照遍及台各縣市，不少女學生發現自己照片時都嚇壞了，但卻求助無門，不知道要如何處理，就在她揭露此事後，已有新北、台南、嘉義及高雄等地多達20人投訴，她們提供截圖，可以看出是遭人偷拍，檢警應深入查辦。

該網站也聲明表示，現行程式審核機制對上傳者的照片，以不違反社會良善原則不當照片的過濾為主，經此事件，已檢討審核機制的最適化，對現行上傳機制造成原圖主困擾深感抱歉，正移除當事者反應及程式發現的照片，並在確認適當的審核機制後，再重新公開投稿方式。

據了解，「制服地圖」網站除提供外界上傳國內高中及國中學生制服照片，甚至還架設外國學生制服照片的網頁，經警方蒐證，部分上傳制服照片可清楚辨識學生外貌、姓名及學號，涉違反個人資料保護法，警方也截取部分國外的暴露制服照，認為已涉及妨害風化罪。

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經黃淑君向新北市警局刑大關切後，警方迅速追查網站架設者，經與新北市教育局校園安全室聯繫1名受害學生完成報案程序後展開偵辦，連夜將43歲江姓男子逮捕。

警方調查，江男架設並經營「制服地圖」網站，提供民眾上傳照片供瀏覽，除部分照片疑有未經當事人或著作財產權人同意即刊登，甚至有若干照片疑涉有不當內容。詢後警方依違反著作權法、個人資料保護法、妨害風化等罪，函送新北地方檢察署偵辦。（編輯：黃名璽）1140309