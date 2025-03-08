「制服地圖」未經允許刊女學生照片 網站致歉關閉、警追查上傳者

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（中央社記者黃旭昇新北8日電）「制服地圖」網站遭上傳盜用照片引發女學生恐慌不悅；網站已暫時關閉處理。新北教育局今天表示，經調查有1名女高中反映被登照片未經允許；警方說，已掌握貼照者身分追查。

民進黨新北市議員黃淑君今天表示，她在網路社群發現有學生貼文求助，抱怨照片被刊登在「制服地圖」網站；分別請學校協助，或請網站業者下架。

黃淑君說，該網站刊登新北66所學校的學生制服照，其他學校遍及台各縣市。有的孩子發現照片被盜用，不知如何處置；她請新北警方與教育局主動介入處理。

新北教育局回應中央社記者詢問表示，7日晚間據報，即透過公務群組要求各校調查；若有案例時，則協助向網站管理員，及iWIN網路內容防護機構申訴。

教育局說，至今天上午8時，有某高中通報，1名女學生反映「制服地圖」網站，未經她同意就刊登穿著制服的個人照片。

據了解，被刊登的是高三女學生穿制服的畢業照；單純為照片未經過同意授權即上傳，並沒有不雅照片。但貼文已下架，網站也已關閉。教育局請警方追蹤。

新北市刑大表示，已初步掌握照片貼文者身分，將調查有無涉及不法後，報請檢察官偵辦。若有其他未經同意遭拍攝上傳影像的被害人，請主動與警方聯繫。

「Uniform Map 制服地圖」網站，是2013年開始，以一頁式Google地圖為基礎的網站，將台灣各高中職依址插旗在地圖上。目前已有世界超過20個國家的制服地圖網頁，及ACG（動漫遊、二次元）制服資料。

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該網站今天公告，使用者反映有特定帳號未經允許，從網路上抓取圖片並上傳至網站；已刪除這些照片，並對現行上傳機制造成原圖主的困擾，表示抱歉。

網站說，上傳照片程式審核機制，以不違反社會良善原則，以過濾不當照片為主；經此事件，將檢討最適當的審核機制後，再重新公開投稿的方式。（編輯：林恕暉）1140308