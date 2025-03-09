「制服地圖」涉盜用學生照 網站架設者被逮送辦

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（中央社記者王鴻國新北9日電）「制服地圖」入口網站、粉絲社團遭指控惡意盜用男、女高中生穿著制服照片，新北市警察局刑事警察大隊獲報後立即循線偵辦，連夜追查將涉案江姓男子逮捕，警詢後送辦。

新北市刑大今天以訊息說明，「制服地圖」網站上張貼大量高中學生穿著制服的照片，且不斷透過各種通訊軟體、網路平台流傳播送，任何人均可上網瀏覽觀看。

市刑大表示，「制服地圖」除部分照片疑有未經當事人或著作財產權人同意即刊登，甚有若干照片疑涉有不當內容，經與新北市教育局校園安全室聯繫受害當事人完成報案程序後，展開偵辦。

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經偵查後，市刑大指出，掌握涉嫌架設平台的江姓男子（43歲）行蹤後，8日夜間將他追查到案，同時扣押相關電磁紀錄，確保相關照片不再透過「制服地圖」或相關網路平台散布。

警詢後，警方今天依違反著作權法、個人資料保護法、刑法妨害風化等罪嫌將江男移請新北地方檢察署偵辦。（編輯：戴光育）1140309