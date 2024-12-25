台版N號房SCP社群86少女受害 潘姓男子等6人一審最重判12年

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（中央社記者蘇木春台中25日電）中檢偵辦潘姓男子6人涉台版「N號房」事件，要求86名少女拍攝猥褻裸照，並在通訊軟體創設「SCP」社群販賣牟利，台中地院一審審理後，判6人12年至1年5月不等徒刑，可上訴。

依據檢方的起訴書指出，35歲潘姓男子自民國110年間起，仿「韓國N號房」事件，於網路社群軟體IG內，鎖定未成年少女，以詐騙及恐嚇方式，要求少女做出各種猥褻行為、動作，拍攝裸照上傳，並於通訊軟體Telegram創設「SCP」社群，專門販售、交換未成年少女性影像。

潘男並陸續招募經營牛肉麵店的37歲陳男，以及張姓、劉姓、蘇姓及李姓等5人加入，經清查未成年少女共86人受害、遍布全台，不法所得共約新台幣800萬餘元。

其中，陳男還佯稱以高薪或送手機等名目招攬少女，待被害人依約拍攝影像後，陳男便稱一切都是詐騙，並恐嚇被害人要繼續拍攝，否則就將先前影像外洩。

全案經檢方偵辦後，於民國112年12月間，將潘男等6人依組織犯罪條例、兒少性剝削條例等罪嫌起訴。

案經台中地院審理後，今天一審判潘男6年、陳男12年、劉男10年、張男3年、李男8年6月、蘇男判1年5月並緩刑4年，全案可上訴。（編輯：謝雅竹）1131225