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創意私房SCP等偷拍群組鎖定小吃桌遊店 補教師等6人遭起訴

2024/11/12 11:16（11/12 12:10 更新）
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示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者蘇木春台中12日電）中檢偵辦「SCP」等社群偷拍集團案，查出黃男等人在小吃店、桌遊店的廁所偷拍影像牟利，檢方並查出「創意私房」社群買家陳姓補教師，涉猥褻少女偷拍，依法起訴黃男等6人。

台中地檢署今天表示，檢方指揮刑事警察局、台中市警察局、台南市警察局等單位成立專案小組，偵辦手機通訊軟體Telegram的「SCP」、「OAT」社群上架販售性影像案，於今年7月間發動搜索，查扣密錄器等犯罪工具，向法院聲請羈押社群成員黃男、廖男2人獲准。

檢方擴大偵辦後發現，社群成員黃男、廖男、張男及李男，自民國112年間起在南投縣、台中市等處的小吃店、桌遊店，私自架設微型攝影機偷拍，受害人遍及全台，清查被害人數達833人（含未成年人20人、813人為成年人）。

另外，中檢追查「創意私房」社群買家，曾任補習班教師的陳男，指揮刑事局、基隆市警察局，於今年7月間發動搜索，查扣保特瓶、芳香劑造型偽裝的密錄器等犯罪工具，向法院聲請羈押陳男獲准。

檢方查出，陳男自104年間起，利用擔任補習班教師機會猥褻未滿14歲少女，且在補習班廁所私自裝設秘錄器，偷拍未成年學生、任職同事等性影像，並重製及以電腦合成不實性影像無償對外散布，清查被害人數達30人（含未成年人25人、其餘5人為成年人）。

檢方偵辦後，認定「SCP」、「OAT」群組集團成員黃男、廖男、張男及李男等4人涉犯罪組織、散布竊錄身體隱私部位影片、兒童及少年性剝削防制條例等罪，江男則負責為集團洗錢，日前依法向法院提起公訴，並聲請沒收犯罪所得新台幣73萬餘元。

陳姓前補習班教師部分，涉犯刑法未滿14歲少女猥褻罪、散布猥褻影像、竊錄隱私部位、兒童及少年性交易防制條例等罪嫌，日前依法向法院提起公訴，兩案被害人合計達863人。（編輯：郭諭儒）1131112

#中檢
#台南市警察局
#刑事局
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