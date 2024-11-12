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創意私房案補教師利用職務偷拍 檢起訴求刑15年

2024/11/12 18:42（11/12 19:13 更新）
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示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者蘇木春台中12日電）台中地檢署追查「創意私房」社群買家，其中陳姓男子利用擔任國小代課老師、補教師時，涉猥褻少女、偷拍，檢方偵辦後起訴陳男，並求刑15年。

根據檢方的起訴書，陳姓男子自民國104年起接續在台北市多家補習班任教，並自108年起在某國小擔任代課老師。

陳男於104年起對1名補習班少女以撫摸胸部等方式猥褻並拍下影片，甚至以體驗豐胸產品為由，於補習班茶水間、倉庫等地，偷拍多名少女及女同事使用產品的相關畫面，甚至在補習班廁所內裝設密錄器偷拍影像。

陳男109年8月間在擔任國小代課教師以及補習班教師期間，邀約學生自費前往宜蘭及台中遊玩2天1夜，並乘機在民宿偷拍多名少女洗澡畫面。

110年8月至112年7月間，陳男多次邀約國小學生爬山，利用爬完山後邀約至他的住處浴室洗澡，乘機偷拍少女洗澡影片。

陳男偷拍得手相關影片後，以電腦合成他人的性影像，透過通訊軟體Telegram帳號上傳到群組，以及創意私房社群等處。案經檢方偵辦創意私房社群案件，查出買家陳男身分，前往他的住處及代課任教學校辦公室搜索，查扣影片檔案、寶特瓶密錄器、USB隨身型密錄器、芳香劑造型密錄器等物。

檢方清查，被害人數達30人（含未成年人25人、其餘5人為成年人），全案偵辦後依據證人證詞、查扣影片及工具等證物，日前依刑法對未滿14歲少女猥褻罪、散布猥褻影像、竊錄隱私部位、修正前兒童及少年性交易防制條例等，向法院提起公訴。

檢方審酌，陳男利用教師身分，長期對未成年學生、成年的女性同事進行偷拍，愧對家長、學生、同僚間信任，亦愧對教師身分，惡性可謂重大，建請法院從重量處有期徒刑15年。（編輯：唐聲揚）1131112

#台中地檢署
#創意私房
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