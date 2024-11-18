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北市2警派出所女廁裝針孔偷拍 經查為創意私房會員遭免職

2024/11/18 18:53（11/18 19:32 更新）
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示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者黃麗芸台北18日電）繼台北市警察局大安分局郭姓男警因偷拍案遭免職後，信義分局1名黃姓男警也涉嫌在派出所廁所裝針孔偷拍，遭女警發現通報，同樣遭免職，市警局已啟動各駐地反偷拍檢測。

北市1名郭姓男警涉嫌在派出所女廁安裝針孔攝影機偷拍，被查出是「創意私房」會員遭收押。大安分局今天表示，涉案事實明確且惡行重大，予以嚴懲免職處分。

不料信義分局也有同樣案例發生。信義分局今晚透過新聞稿表示，黃姓男警涉於今年7月2日在派出所的廁所放置針孔密錄裝置，遭女警發現後通報，警局立即主動立案進行調查和查扣相關證物。

經檢警搜索黃姓男警住處和個人辦公處所後，查扣相關電磁紀錄等證物，黃姓男警也對犯行坦承不諱，全案檢具事證移請台北地檢署偵辦。

據了解，黃姓男警也是「創意私房」會員，但偷拍影片並未外流。

大安分局說，黃姓男警在調查期間主動提出辭呈，但他於在職期間涉犯妨害秘密等案事實明確且惡行重大，已報請記兩大過予以免職處分，並追究相關人員考核監督不周之責。

針對兩名男警涉偷拍事件，市警局表示，獲悉後都主動調查，並報請檢察官指揮偵辦；涉案員警雖辭職生效，仍將依警察人員人事條例等相關規定予以免職，以杜絕其再任警職，並從嚴追究相關人員考核監督不周責任。

同時，市警局長李西河已要求各外勤單位於明晚10時前，全面完成各駐地反偷拍檢測，以維護員警及民眾隱私安全。

市警局說，將持續清查，若發現其他員警涉案，依法嚴處，秉持「警紀警辦、毋枉毋縱立場及「不掩飾、不庇縱、不護短」態度，徹查到底、絕不寬縱，展現淨化團隊決心，以維警譽。（編輯：陳清芳）1131118

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北市警加入創意私房涉偷拍派出所女廁 大安分局：嚴懲免職
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