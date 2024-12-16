葉姓負責人涉兒少性剝削 爆料公社聲明Fans17與社群無關

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（中央社記者張已亷高雄16日電）網路社群「爆料公社」葉姓負責人及蘇姓管理員，及「Fans17」網站蔡姓負責人等6人涉供人下載瀏覽成年及未成年性私密影片遭收押。爆料公社今天聲明指涉案屬負責人個人行為。

爆料公社股份有限公司聲明指出，「Fans17」與社群無關，且影片上傳者為「Fans17」會員自行上傳，並非透過社群App上傳，社群及App營運正常，已協助警方調閱相關資料。

爆料公社指出，負責人因個人行為涉案，屬負責人個人行為，與公司營運及經營方向無任何直接或間接關係。公司僅為資訊分享平台，依法提供中立、即時資訊服務，未參與及不涉及任何違法行為。

爆料公社表示，公司堅持依法經營，管理團隊及全體員工目前營運狀況一切正常，將持續致力為大眾提供優質服務，履行對用戶和社會責任，並高度尊重司法機關偵辦，相信司法機關將查明事實、釐清責任。

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爆料公社承諾，將持續改善資訊分享服務流程與管理規範，並加強平台使用規則審查與落實，確保營運合規性與安全性，以實際行動回應外界期待，堅守對社會承諾。

全案起因橋頭地檢署接獲民眾檢舉，「Fans17」網站涉嫌供人下載瀏覽成年及未成年性私密影片，11日指揮高雄警方針對多處地點執行搜索，查扣相關證物及現金新台幣6500萬元，訊後將蔡姓網站負責人等6人依違反兒童及少年性剝削防制條例、妨害風化等罪嫌向橋頭地方法院聲押獲准。（編輯：孫承武）1131216