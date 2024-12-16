網站涉供瀏覽未成年性私密影片 負責人等6人收押

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（中央社記者張已亷高雄16日電）某網站涉嫌供人瀏覽未成年性私密影片，橋檢日前發動搜索、查扣新台幣6500萬元，訊後聲押蔡姓網站負責人等6人獲准，擔任網站監察人的陳姓網紅則以20萬元交保候傳。

橋頭地檢署日前接獲民眾檢舉，某網站涉嫌供人瀏覽未成年性私密影片，由主任檢察官陳竹君、鄭子薇、檢察官施佳宏指揮高雄市政府警察局偵辦，11日針對多處地點執行搜索，查扣相關證物及現金新台幣6500萬元，並拘提網站負責人、員工及傳喚多名證人到案說明。

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檢方訊後認定蔡姓負責人等6人犯嫌重大，依違反兒童及少年性剝削防制條例、妨害風化等罪嫌向法院聲押獲准；另外路姓退休警官，以及擔任網站監察人的陳姓網紅及則各以新台幣10萬元及20萬元交保候傳，為防止兒少被害者持續擴大，檢警已關閉涉案網站擴大清查中。

據了解，涉案網站供人上傳影片多數為性私密影片，供付費會員瀏覽，網站或拍攝者以此獲利。檢方清查發現，網站上有多個與未成年有關內容，被害人數尚待釐清。（編輯：孫承武）1131216